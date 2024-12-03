Sakarya İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya İhracatta Rekor Kırdı

Sakarya, 11 ayda 5,8 milyar dolar ihracatla tarihi bir başarı elde etti, otomotiv sektörü öne çıktı.

03.12.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, dış satımda yılın 11 ayında yeni rekora imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya, 11 ayda ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sundu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 5 milyar 160 milyon 77 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 11 ayında yüzde 12,3 artışla dış satımını 5 milyar 795 milyon 741 bin dolara çıkardı.

Sakarya'nın ocak-kasım dış satımı, en yüksek 11 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Kentten bu dönemde en çok ihracat yapılan sektör, 5 milyar 92 milyon 321 bin dolarla otomotiv oldu. Kentin ihracatının yüzde 87,8'ini tek başına karşılayan sektörde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde toplamda 147 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat yapılırken, en fazla dış satım 844 milyon 806 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 832 milyon 144 bin dolarla Polonya, 600 milyon 970 bin dolarla Birleşik Krallık, 592 milyon 942 bin dolarla İspanya ve 552 milyon 501 bin dolarla İtalya takip etti.

"2024'ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledik"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yazılı açıklamasında, kentin 11 aylık kümülatif ihracatının tarihi rekoru geçmeyi başardığını belirterek, "2024'ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledik. Bu performansı Sakarya'nın reel performansı olarak görmüyoruz. Küresel ticaretteki olumsuz gidişat ve artan maliyetler, rekabet edebilme gücümüzü geriye çekiyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, ihracatta daima artış değil, istikrar potansiyeli için çalıştıklarını vurgulayarak, sürekli yükseliş grafiği göstermek için üreticilere ve ihracatçılara pazar payları ve faaliyetlerini genişletmeleri konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Destek paketleri ve uygulamalarla iş dünyasının yanında olunması gerektiğinin altını çizen Altuğ, "İş dünyamız, ihracatçımızı güçlendirecek hamleler bekliyor. Dünya için üreten ve rekabet eden tüm firmalarımıza ve emek veren çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte yeni başarılara." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, sakarya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.