Samsun, 2025 Ocak Ayında 39 Bin 795 Turisti Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun, 2025 Ocak Ayında 39 Bin 795 Turisti Ağırladı

Samsun, 2025 Ocak Ayında 39 Bin 795 Turisti Ağırladı

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın verilerine göre, 2025 yılının Ocak ayında Samsun'da toplam 39 bin 795 turist konakladı. Yabancı turistlerin çoğunluğu Gürcistan, Özbekistan ve Rusya'dan geldi. TGA, dijital iletişim kampanyaları ile Samsun'un tanıtımını artırmaya devam ediyor.

21.03.2025 16:57  Güncelleme: 17:02
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Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre 2025 yılının Ocak ayında Samsun'da bin 516'sı yabancı, 38 bin 279'u yerli olmak üzere toplam 39 bin 795 turist, konaklama tesislerinde en az 1 gece kaldı.

Turizmde Karadeniz'in parlayan yıldızı konumunda bulunan Samsun'da turizm geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda TGA verilerine göre 2025'in ilk ayında 38 bin 279'u yerli, bin 516'sı yabancı olmak üzere toplam 39 bin 795 turist en az 1 gün Samsun'da turizm tesislerinde konakladı. Samsun'da konaklayan yabancı turistlerin uyrukları ise sırayla Gürcistan, Özbekistan, Rusya, Almanya, Çin, Azerbaycan, İngiltere, Irak, İsviçre ve Hollanda olarak açıklandı.

TGA Dijital iletişim çalışmaları kapsamında 6 ülkede gerçekleştirilen dijital banner kampanyaları ile toplam 2,7 milyon gösterim gerçekleştirildi. Bu kampanyalar kapsamında "goturkiye" web sitesine ziyaretçi sağlandı ve Samsun'un tanıtımı yapıldı.

Öte yandan sürdürülebilir turizm samsun hedefleri kapsamında ajansın verilerine göre Samsun'da toplam 149 tesis bulunuyor. Bu tesislerden 38'i turizm işletme ve yatırım belgeli, 85'i basit konaklama turizm işletme belgeli, 16'sı belediye ruhsatlı olmak üzere toplam 149 turizm tesisinden 139'unun belgelendirildiği, kalan 10 tesisin belgelendirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Ajans tarafından il tanıtım ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun, 2025 Ocak Ayında 39 Bin 795 Turisti Ağırladı - Son Dakika

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