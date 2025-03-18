Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Borcunu Taşınmaz Takası ile Kapatacak - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Borcunu Taşınmaz Takası ile Kapatacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Borcunu Taşınmaz Takası ile Kapatacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Ziraat Bankası'na olan 2 milyar 356 milyon TL'lik borcun kapatılması için Atakum'daki 5 taşınmazın takas edilmesi kararı aldı. Başkan Halit Doğan, borç stokunun 2 milyar 177 milyon TL azaldığını ve nisan ayından sonra hiçbir bankaya borç kalmayacağını belirtti.

18.03.2025 16:25  Güncelleme: 16:27
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Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nin olağanüstü toplantısında, Ziraat Bankası'na olan 2 milyar 356 milyon TL tutarındaki borcun kapatılması için Atakum ilçesindeki 5 taşınmazın takas edilmesi kararı alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "5 bankanın kredi borcunu kapattık, borç stokumuz 2 milyar 177 milyon TL azaldı. Nisan ayından sonra hiçbir bankaya borç kalmayacak. Faizden edeceğimiz tasarruf ile Samsun'a hizmet edeceğiz" dedi.

SBB Mart Ayı Olağanüstü Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında SBB Meclis Binası Toplantı Salonunda yapıldı. 1 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda "Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın SBB'nin Ziraat Bankasına olan 1 milyar 129 TL'si anapara toplam 2 milyar 356 milyon TL'lik borcuna karşılık Atakum'da bulunan 5 adet taşınmazın ipotek edilmesi, verilen ve verilecek olan ipoteklerin varlık borç takası yoluyla kredi borçlarına mahsup edilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi" teklifi maddesi komisyona havale edildi. Başkan Halit Doğan, söz konusu madde hakkında meclisi bilgilendirdi.

"Borç stokumuz 2 milyar 177 milyon TL azaldı"

Göreve geldikten sonra kapatılan kredi borçları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Halit Doğan, "Şu ana kadar 5 bankanın kredi borçlarını nakdi olarak kapattık. Bu krediler, çekildiği dönemde düşük faizle çekilmiş ancak değişken faiz oranı olduğundan bugün ödenmesi zor bir hale geldi. Kendi dönemimizde bir bankaya 188 milyon TL anapara ödedik, 275 milyon TL faiz yükünden kurtulduk. Başka bir bankaya 136 milyon TL anapara ödeyerek 168 milyon TL'lik faiz yükünü ortadan kaldırdık. Başka bir bankaya 159 milyon TL anapara ödemesi yaptık, 221 milyon TL faiz yükünden kurtulduk. Başka bankaya 191 milyon TL anapara ödedik, 190 milyon TL faiz yükü ortadan kalktı. Başka bir bankaya da 14 milyon TL anapara ödeyerek 14 milyon TL faiz yükünü azalttık. Ekim 2024'ten bugüne kadar 688 milyon TL nakdi anapara ödemesi yaparak 5 bankaya olan borçlarımızı herhangi bir faiz ödemesi yapmaksızın kapattık. Ödenen 688 milyon TL anapara neticesinde 875 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olduk. Bu süreçte İller Bankası'na da 22 milyon TL ödeme yaptık. Böylece borç stokumuzda 2 milyar 177 milyon TL azalma meydana geldi. Bu da toplam borç stoku içerisinde yüzde 22'lik bir eksilmeye neden oldu" diye konuştu.

"Nisan ayından sonra hiçbir bankaya borç kalmayacak"

Bankalara faiz ödemektense o paralarla Samsun'a hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Doğan, "Şu anda 2 tane bankaya ana borç kalemimiz var. Biri bugünkü Ziraat Bankası borcu. Gayrimenkul takası ile borcu kapatmayı planlıyoruz. 1 milyar 129 TL'lik bir anapara borcumuz var. 1 milyar 220 milyon TL de faizi olmak üzere 2 milyar 356 milyon TL'lik borç var. Anaparayı gayrimenkul takası ile faiz yükünü ortadan kaldırarak SBB üzerindeki yükü azaltmayı arzu ediyoruz. Ondan sonra da sadece bir bankaya olan borcumuz kalıyor. Orada 2 milyar 219 milyon TL anapara borcumuz var. 2 milyar 342 milyon TL de faiz var. Toplam 4 milyar 562 milyon TL'lik borç var. Onla ilgili görüşmeleri de yapıyoruz. Amacımız nisan ayı içerisinde hiçbir bankaya İller Bankası hariç borcumuzun kalmamasıdır. İller Bankasına sadece 812 milyon TL (anapara 619 milyon TL) borcumuz kalıyor. Devam eden işlerimiz, geçmiş dönem yapılan işler de dahil olmak üzere hiçbir müteahhit, esnaf vesaire kimseye 1 TL borcumuz yok. Kendi dönem işlerimizle ilgili de günü geçmiş 1 TL borcumuz bulunmuyor. Bundan sonrasında da işlerimizi planlayarak devam edelim arzusundayız. Faizden edeceğimiz tasarruf ile Samsun'a hizmet etmek arzusundayız. Dönem içerisinde çekilen kredilerden bir kısmı kamulaştırmalarda bir kısmı araç alımı gibi alanlarda kullanıldı. O gün aldığımız araçlar ile yaptığımız işleri bugün o paralarla yapma imkanımız yok. Bugün faiz yükü yapılacak her işte bütçenin önemli bir kalemini oluşturur hale gelince 2028'e kadar devam eden değişken faiz sarmalından çıkmak için böyle bir çözüm ürettik" diye konuştu.

Söz konusu madde, CHP grubunun 'hayır' oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Alınan karar neticesinde Atakum ilesinde yer alan Atakum 0 ada 1907 parsel, Atakum 0 ada 2862 parsel, Atakum 15319 ada 1 parsel, Çobanözü 12713 ada 1 parsel ve Kamalı 12098 ada 10 parseldeki taşınmazların kredi borcuna mahsup takas edilmesi için yetki, belediye başkanlığına verilmiş oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Borcunu Taşınmaz Takası ile Kapatacak - Son Dakika

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