Samsun Çarşamba Ovası\'ndaki kivi hasadı etkinliğinde Türkiye ikinciliği vurgulandı

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda kivi hasadı etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda 13 bin 710 ton üretim yapılan Çarşamba Ovası, Samsun'un kivi üretiminin yüzde 96'sını karşılıyor. Samsun ise Türkiye'de kivi üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

Hacılıçay Mahallesi'nde "2027 Yılı Hasat Etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Samsun'da kivi üretiminde hasat çalışmaları başladı. Samsun ilimiz kivi üretiminde söz sahibi olan illerden bir tanesi. Yaklaşık 6 bin dekarlık üretim alanıyla 3. sırada yer alırken, Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin ton üretim anlamında 2. sırada yer alıyoruz. Her geçen gün kivi üretimi ilimizde artarak devam ediyor. Kivi üretimi il genelinde en yoğun Çarşamba ilçesinde üretiliyor. Neredeyse üretimin yüzde 95'i Çarşamba ilçesinde gerçekleştiriliyor" dedi.

"KİVİDE BAKTERİYEL KANSER HASTALIĞI YOK"

Kivide bakteriyel kanser hastalığı mücadelesinden bahseden İl Müdürü Yılmaz, "İlimizde 2020 yılından sonra kivi bahçelerinde bazı çalışmalar yapılıyor. Bakteriyel kanser hastalığı yönünden sahada survey çalışmaları yapılarak numuneler alınıyor. İlçe müdürlüklerimiz tarafından alınan bu numuneler, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde analiz ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda bakteriyel kanser hastalığı yönünden, kivi üretim alanlarımızda bu hastalığın olmadığı tespit edildi. Bundan dolayı da bakanlığımız tarafından ilimiz bu hastalığın bulunmadığı alan olarak ilan edildi" diye konuştu.

"ÜRETİCİSİNE KAZANDIRAN BİR ÜRÜN"

Kivi fiyatlarının geçen seneye oranla bu sene düşük olduğunu belirten Yılmaz, "Kivi bahçelerinde bakımlar tam anlamıyla yapıldığında üreticisine önemli bir getiri sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok daha iyi fiyatlardan alıcı buluyordu. Ancak bu sene fiyatlar biraz önceki yılların altında seyrediyor. Buna rağmen yüksek getirisi olan ve üreticisine kazandıran bir ürün" şeklinde konuştu.

"KİVİNİN GELECEĞİNİ KURTARMA DERDİNDEYİZ"

Çarşamba kivisinin ulusal ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmesi, ihracat potansiyelinin artırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik somut projelerin geliştirilmesi için işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, 'Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, "Çarşamba, Türkiye genelinde en çok kivi üreten sıralamasında 2. sırada yer alıyor. İlçe bazında da Yalova'dan sonra yaklaşık 14 bin tonluk üretim sağlayarak yerimizi koruyoruz. Kiviyi nasıl ticari hale getirebiliriz diye bu projeyi başlattık. Projeyi hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Tüm paydaşları da dahil etmek zorundayız. Kivinin geleceğini kurtarma derdindeyiz. Geçmişte şeftalide yaşadığımız sorunu kivide yaşamayalım diye bu projeyi ürettik. Kivi üreticileri birliğimizin ve üreticilerimizin dahil olması gerekiyor. Tek başımıza yapamayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fındığa alternatif ürün olarak kivinin katma değerini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Sonkaya, "Soğuk hava deposu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmazsak şeftalide yaşadığımız sorunları kivide yaşamak zorunda kalırız. Aynı zamanda kivi, fındığa alternatif bir ürün. Bu meyveyi daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Sadece soğuk havaya koymak değil, nitelikli hale getirip katma değeri yüksek, kendimize ait bir marka çıkarmak istediğimiz için bu yola çıktık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı tam anlamıyla devam ettirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Hasat etkinliğine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Kurt, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, mülki ve idari kurum amirleri katıldı.