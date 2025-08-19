Samsun'da Araç Sayısı 519 Bin 311'e Ulaştı - Son Dakika
Samsun'da Araç Sayısı 519 Bin 311'e Ulaştı

19.08.2025 17:47
Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla 40 bin artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 519 bin 311 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 40 bin 939 (yüzde 8,6) artış anlamına geliyor.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Samsun'da 2025 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 4 bin 251 adet (Yüzde 0,8), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 40 bin 939 adet (Yüzde 8,6) artarak 519 bin 311 adete ulaştı. Samsun toplam 519 bin 311 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.

Samsun'daki taşıtların yüzde 48,0'ını (249 bin 398) otomobil, yüzde 17,3'ünü (89 bin 796) motosiklet, yüzde 17,0'ını (88 bin 204) kamyonet, yüzde 12,4'ünü (64 bin 522) traktör, yüzde 2,4'ünü (12 bin 433) minibüs, yüzde 2,3'ünü (12 bin 150) kamyon, yüzde 0,3'ünü (1 691) otobüs ve yüzde 0,2'sini (1 117) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

Samsun'da Temmuz ayında 16 bin 190 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobil yüzde 63,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,9 ile kamyonet ve yüzde 11,8 ile motosiklet takip etti. Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın yüzde 24,1 ile kamyonetlerde olduğu, bunu yüzde 22,7 ile motosiklet ve yüzde 13,3 ile kamyonun izlediği kaydedildi.

Türkiye genelinde ise 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 32 milyon 618 bin 554 motorlu kara taşıtı bulunduğu ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun'da Araç Sayısı 519 Bin 311'e Ulaştı
