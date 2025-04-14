Samsun'da Balık Avcılığına Genel Yasak - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Balık Avcılığına Genel Yasak

Samsun\'da Balık Avcılığına Genel Yasak

Samsun'da 15 Nisan'dan itibaren gırgır ve trol avcılığına yasak getirildi, denetimler artırılacak.

14.04.2025 14:03
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 15 Nisan itibarıyla tüm denizlerde gırgır ve trol ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığı duyurdu.

2024-2025 balıkçılık av sezonu kapanışı hakkında bir açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Denizlerimizde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile Su Ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Ancak Karadeniz'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli Yakakent İlçesi Çayağzı Burnu ile Ordu ili Ünye ilçesi Taşkana Burnu arasında ortasu trolü ile çaça avcılığı devam edecektir. Bütün karasularımızda 15 Nisan–31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı da yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. Yine bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm'den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Bütün karasularımızda 1 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir" dedi.

Sağlam şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, denizlerimizde su ürünleri stoklarının korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir. Avlanma sezonu içerisinde, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanacaktır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmektedir."

Av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir istihsal ürünün kullanılmaması gerektiği belirten Sağlam, avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması ile avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulmaması gerektiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Balık Avcılığına Genel Yasak - Son Dakika

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