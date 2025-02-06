Samsun'da Gübre Bayi Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Gübre Bayi Denetimleri

Samsun\'da Gübre Bayi Denetimleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, gübre denetimleri yapıldı, sahte gübreye rastlanmadı.

06.02.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gübre bayi denetimi yapıldı.

Çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar mevsimi öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gübre bayi denetimlerine başlandı. Bu meyan da Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk'ün katılımıyla gübre bayilerine yönelik 'sahte gübre' denetimleri gerçekleştirildi.

Gübre takip sistemi ile denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında, beyan içeriğine uygun gübre satışının yapılması, üreticilerin doğru gübreleri satın alarak maddi kayıplar yaşamaması hedefleniyor. Barkod okutularak yapılan denetimlerde gübrelerin, Gübre Takip Sistemi'ne (GTS) kayıtlı olup olmadıkları denetleniyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yürütülen denetimler ile sahte gübreler tespit edilirken, üreticilerin güvenli gübreyi satın alarak, üretimde arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşmaları hedefleniyor.

47 denetçi görev alıyor

Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün itibariyle 3 hafta süresince Türkiye genelinde eş zamanlı bir denetim yapılacak. Samsun başta Türkiye olmak üzere Karadeniz de önemli şehirlerimizden biri. Türkiye genelinde 2024 yılı içerisinde 7 milyon ton civarında gübre kullanımı varken bunun yaklaşık 1 milyon tonu ilimizde yapılmakta. Bunun da 152 bin tonu ilimizde tarımsal alanda kullanılmakta. Dolayısıyla 47 tane gübre denetçisiyle çiftçilerimizin daha kaliteli, içeriği değiştirilmemiş sahte gübre ile mücadele açısından denetimlerimiz devam etmekte" dedi.

"Samsun'da sahte gübreye rastlanmadı, denetimler devam edecek"

2024 ve 2025 yılı içerisinde yapılan bayi ve gübre denetimlerinde de bahseden Sağlam, Samsun'da sahte gübre ile karşılaşılmadığını ifade ederek, "2024 yılı içerisinde 519 tane bayimiz ve 36 tane de üreticimiz var. 2024 yılı içerisinde toplamda 990 adet denetim yaptık. 2025 yılı içerisinde, bugüne kadar da toplam 225 bayimizde 425 civarında ürün içerisinde denetimlerimizi yaptık. Dolayısıyla hem analizde hem barkotta 2024 yılı içerisinde ilimizde sahte gübre ile karşılaşılmadı. Ama bu demek değildir ki 2025 yılında denetimlerimiz devam edecek. Buradan bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizin mutlak suretle toprak tahlili yapmadan gübre kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü belki ihtiyacı yok, belki daha fazla ihtiyacı var. Mutlaka çiftçilerimizin toprak tahlillerini yapıp buna göre gübre kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde topraklarımız çevre kirlenir, keselerine de fazla bir maliyet girer diye düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçilik, Çarşamba, Politika, Ekonomi, samsun, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Gübre Bayi Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Gübre Bayi Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.