Samsun\'da İhracat İthalatı Geçti

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye'de Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı. Samsun'da ise bu olay Türkiye ortalamasının aksine gerçekleşti. Samsun'da 2024 Ocak ayında 102 milyon 41 bin dolar ihracat Şubat'ta 103 milyon 34 bin dolara çıkarken, Ocak ayında 98 milyon 56 bin dolar ithalat rakamı da 114 milyon 140 bin dolara yükseldi. 2 aylık dönemde Samsun'un toplam ihracat rakamı 205 milyon 75 bin dolar olarak açıklanırken, ithalat rakamı ise 212 milyon 196 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece 2024'ün ilk ayında ihracatı fazla olan Samsun'un Şubat ayında ithalatı öne geçti.

Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı.

2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. - SAMSUN