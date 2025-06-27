Samsun'da Kültür Yolu Festivali ile Gastronomi Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kültür Yolu Festivali ile Gastronomi Zirvesi Yapıldı

Samsun\'da Kültür Yolu Festivali ile Gastronomi Zirvesi Yapıldı
27.06.2025 15:23  Güncelleme: 15:31
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Türkiye'de İş Dünyası dergisinin düzenlediği zirvede, Samsun'da kültür ve gastronominin ekonomik katkıları değerlendirildi. Kültür Yolu Festivalleri, şehirlerin kimliğini öne çıkararak yerel ekonomileri yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

İhlas Medya Grubu çatısı altında yayın hayatını sürdüren Türkiye'de İş Dünyası dergisinin geleneksel hale gelen buluşmaları bu kez Samsun'da gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye genelinde sürdürdüğü "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen zirveye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan destek geldi. Samsun Kültür Yolu Festivali ile eş zamanlı olarak düzenlenen zirvede, gastronominin ekonomiyle kesiştiği noktalar masaya yatırıldı.

Türkiye, son yıllarda kültür-sanatın yalnızca toplumsal hayata değil, ekonomik kalkınmaya da nasıl yön verdiğini her geçen gün daha somut örneklerle ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın prestijli projelerinden biri olan Kültür Yolu Festivalleri, bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olarak Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesinde; şehirlerin kimliğini öne çıkaran, yerel üretimi canlandıran, turizmi destekleyen bu büyük organizasyon, aynı zamanda şehir ekonomilerinin dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bu güçlü dönüşümün nabzı bu kez Karadeniz'in incisi Samsun'da atıldı. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısında kapak konusu olarak ele alınan Kültür Yolu Festivalleri'nin ekonomik ve turistik katkıları, zirve ile eş zamanlı olarak Celal Toprak'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde çok yönlü olarak değerlendirildi.

"Samsun pidesi pizza ile yarışmalı"

'Kültür Yolu Festivallerinin Gastronomi Ekonomisine Katkısı' başlıklı panelde konuşan Celal Toprak, Türkiye'de İş Dünyası'nın, genç ama dinamik yapısıyla iş dünyasına yön veren konuları ele aldığını belirtti. Bu sayıda da Kültür Yolu Festivalleri'ne odaklandıklarını vurgulayan Toprak, Samsun'un gastronomi potansiyeline dikkat çekti:

"Bu sayımızda da Kültür Yolu'nu işledik. Kapağımız Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili. Kültür Yolu Festivalleri gerçekten çok önemli işlevsel projeleri gerçekleştiriyor. Samsun'da Kültür Yolu Festivali sırasında biz de istedik ki madem kafamızdaki Kültür Yolu'nu işledik, Samsun'da da Kültür Yolu'nu ve gastronomi ekonomisine katkısını işleyelim. Samsun'u ben biliyorum ama Türkiye çok bilmiyor. Gastronomiyle ilgili çok önemli bir yeri var. Özellikle de pideyi ayrı bir yere koyuyorum. Pide deyince herhalde dünyada önemli merkezlerden biri ama henüz pizzayı geçebilmiş değiliz. İnşallah Samsun pidesinin pizzayı geçtiği ve dünyada çok bilindiği, tanındığı günleri de hep birlikte yaşarız. Yaşamak durumundayız. Çünkü nedenler var, her şey var ama yapacak, anlatacak, tanıtacak, dünyaya taşıyacak insanlara ihtiyacımız var."

Samsun Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise şehrin tarihi ve doğal zenginliklerinin altını çizerek, Kültür Yolu Festivali'nin marka değerini artırıcı etkisini vurguladı.

Zengince sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Samsun birçok medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yapmış bir tarihsel geçmişe sahip. Samsun bir milli mücadele şehridir, Samsun şehirlerin şehridir. Samsun gölleriyle şelalelerle, doğasıyla, kayak merkezleriyle ve gastronomisiyle önemli bir turizm şehridir. Kültür Yolu Festivali milyonlarca insanın kültür ve sanatla buluşmasını sağlıyor. Bu sayede marka değeri, tarihi, doğası ile tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Samsun Kültür Yolu Festivalinin şehrimize, şehrimizin gastronomisine ve tanıtımına katkı sağlamasını umuyorum."

Derginin Gastronomi Yazarı Talip Bayram ise festivallerin kültürel belleği canlandıran işlevine vurgu yaptı. Bayram, "Kültür Yolu lezzet durakları bir lezzet haritasını ortaya koyacak. Kültür Yolu'nda şu anda 20 il yer alıyor. Bu festival 81 vilayete yayılsa bütün Türkiye'nin lezzet haritası bu şekilde ortaya çıkacak, sonra o kitaplaşacak ve o lezzet noktaları tek tek belirlenmiş olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kültür Yolu Festivali ile Gastronomi Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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