Samsun\'da Ulaşıma Zam: Yeni Ücret Tarifeleri Belli Oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi'nde kent içi toplu taşıma, minibüs, taksi, öğrenci servisleri, otopark ve gezinti teknelerine ilişkin yeni ücret tarifelerini içeren teklif komisyondan oy çokluğuyla geçti.

SBB Meclisi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis binasındaki toplantıda, komisyonlara havale edilen 49, gündem dışı 6 olmak üzere toplam 55 madde görüşüldü. Toplantıda "Ulaşım hizmetlerine ait ücret tarifelerinin güncellenmesi" ile "Kent İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" teklifleri de ele alındı.

Görüşmelerde teklif edilen ücret tarifelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bağımsız Meclis Üyesi Atilla Tekcan, son zammın şubat ayında yapıldığını söyledi. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle dolmuş ücretlerine yapılması planlanan artışı anlayışla karşıladıklarını ifade eden Tekcan, diğer toplu taşıma araçları ile otopark ücretlerine yönelik artışların yüksek olduğunu belirterek teklife karşı çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu ise otopark ücretlerinde mevcut tarifeyi değiştirmeye yönelik bir düzenleme olmadığını belirtti. Mermutlu, "Otoparklarla ilgili bir ücret tarife değişikliğimiz yok. Otoparklarla ilgili ücret tarifesini getirmemizin sebebi, daha önce UKOME kararında geçen bir ibare vardı. 2025 Haziran'dan sonra UKOME'nin fiyat tarife belirleme yetkileri belediye meclislerine verilmiş oldu. İlk defa belediye meclisinde ücret tarifesi belirliyoruz. Otoparklarla ilgili de meclisçe belirlenmiş daha önceki bir tarife olmadığı için onu da getirmiş olduk. Mevcut otopark ücretlerinin ibrazı arzında bir öneridir" dedi.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da fiyat artışlarına yönelik eleştirilere ilişkin, günün şartlarına uygun fiyatlandırma çalışması yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından ücret tarifeleri komisyon üyelerinin kabulüne sunuldu. Teklif, oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. Meclise havale edilen ücret tarifesi ise şöyle:

Tramvay 1-24 durak arası yolculuklarda tam ücretin 30 TL, öğrenci ücretinin ise 21 TL olması önerildi. 1-42 istasyon arasındaki yolculuklarda ise tam ücretin 39 TL, öğrenci ücretinin 23 TL olması teklif edildi. Kampüs içi ulaşımda ücretlerin tam 5,75 TL, öğrenci 3,50 TL olması öngörüldü. Kent içi ekspres ve belediye otobüs hatlarında tam ücretin 34,50 TL, öğrenci ücretinin 23 TL; ring hatlarında ise tam ücretin 25 TL, öğrenci ücretinin 18,50 TL olması teklif edildi. OMÜ Rektörlük-OMÜ Eczacılık ring hattında öğrenci ücretinin 75 TL, R29 ring hattının ise ücretsiz olması önerildi. Hafif raylı sistem ve otobüs aktarmalı yolculuklarda 60 dakika içerisinde yapılan aktarmaların ücretsiz olması, 120 dakika içerisinde yapılan ikinci aktarmaların ise 9 TL olarak uygulanması teklif edildi.

Öğrenci servisleri ücret tarifesi

Okul ve personel servis taşımacılığı ücretlendirmesinde ise UKOME kararı ile 1710 TL olan sabit ücretin 2 bin 309 TL'ye çıkması, km başı ücretin 40 TL'den 54 TL'ye çıkması önerildi. Tarifeye ek olarak ise "2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi Resmi ve Özel Okullar Servis Ücret Tarifesi'dir. Tüm dönem boyunca tek bir tarife uygulanacaktır. Ücretler yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve mobil uygulamada yer alan modül ile hesaplanır. Ücretler aylıktır, gidiş-dönüş olarak hesaplanmıştır. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. Yarıyıl tatilinde ücret alınmaz. Haftada 5 günü geçen taşımalarda günlük ücret, 'Günlük Ücret = Aylık Ücret/ 22' formülü ile hesaplanır. Aynı serviste kardeş olması durumunda birinci çocuk tam ücretle; ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuk yüzde 20 indirimli taşınır. Taşıyıcı; taşınan öğrencinin ikamet değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun sürecek bir hastalığa yakalanması durumlarında, kalan günler için servis ücretini iade etmek zorundadır. Tarife günün her saati için geçerlidir. Ücretlere KDV dahildir, herhangi bir sebeple ek ücret talep edilemez. Rehber personel bulundurulması zorunlu olan servislerde, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için azami yüzde 35 rehber ücreti tarife ücretine eklenir (1 km taşıma için rehber ücreti; 2 bin 363 TL x yüzde 35 = 827,05 TL. Toplam ücret: 2 bin 363 TL + 827,05 TL = 3 bin 190,05 TL). Araç şoförünün, minibüslerin izleyecekleri güzergahları ve alacakları ücretleri gösteren tarifeyi aracın ön camının sağ üst kısmına asması zorunludur" şerhleri de tarifeye eklendi.

Taksi dolmuş hatları

İl merkezinde faaliyet gösteren 1, 2, 3 ve 4 nolu taksi dolmuş hatlarının ise tam 40 TL, öğrenci 30 TL olması teklif edildi.

N plakalı kırsal hatlar ve ilçe taşımacılığı için 5 km'ye kadar 40 TL, 5-10 km arası 45 TL, 10 km ve üzeri için ise 3,5 TL x km + 26,8 TL ücret hesaplama yönteminin kullanılması teklif edildi.

İlçeler minibüs tarifeleri

Teklifte Samsun merkezden ilçelere minibüs taşımacılığı için belirlenen ücretler şöyle sıralandı:

Samsun-Asarcık 180 TL tam, 145 TL öğrenci; Samsun-Ayvacık 155 TL tam, 125 TL öğrenci; Samsun-Bafra 122 TL tam, 105 TL öğrenci; Samsun-Çarşamba 104 TL tam, 83 TL öğrenci; Samsun-Havza 207 TL tam, 167 TL öğrenci; Samsun-Kavak 130 TL tam, 103 TL öğrenci; Samsun-Ladik 200 TL tam, 160 TL öğrenci; Samsun-19 Mayıs 86 TL tam, 69 TL öğrenci; Samsun-Salıpazarı 137 TL tam, 108 TL öğrenci; Samsun-Terme 154 TL tam, 122 TL öğrenci; Samsun-Vezirköprü 275 TL tam, 217 TL öğrenci; Samsun-Yakakent ise 202 TL tam ve 162 TL öğrenci.

Ticari taksi ve gezinti tekneleri

Ticari taksilerde taksimetre açılış ücretinin 160 TL, kilometre başına ücretin 40,25 TL, dakika başına bekleme ücretinin ise 5,75 TL olması önerildi.

Gezinti teknelerinde ise Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 için tam ücretin 250 TL, öğrenci ücretinin 200 TL olarak uygulanması teklif edildi.

Otopark ücretleri

Otopark ücretlerinde 1. derece otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz olmak üzere 1 saate kadar 90 TL, 1-2 saat 110 TL, 2-3 saat 130 TL, 3-4 saat 150 TL, 4-6 saat 170 TL, 6-8 saat 190 TL, 8-10 saat 210 TL, 10-12 saat 230 TL ve 12-24 saat 300 TL ücret alınması önerildi.

2. derece otoparklarda ise 0-15 dakika ücretsiz olmak üzere 1-2 saat 90 TL, 2-3 saat 110 TL, 3-4 saat 130 TL, 4-6 saat 150 TL, 6-8 saat 170 TL, 8-10 saat 190 TL, 10-12 saat 210 TL ve 12-24 saat 250 TL ücret uygulanması teklif edildi.

İstiklal (Çiftlik) Caddesi yol üstü otoparklarında ise 1 saate kadar 60 TL, 1-2 saat 80 TL, 2-3 saat 100 TL, 3-5 saat 120 TL, 5-12 saat 150 TL ve 12-24 saat 200 TL ücret alınması önerildi.

Ulaşım, servis, taksi, minibüs ve otopark ücretlerine ilişkin komisyon kararlarının, mecliste kabul edilmesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerince imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.