Samsun\'da 417 proje 144.6 milyar TL

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda il genelinde yürütülen 417 projenin toplam tutarının 144 milyar 626 milyon TL olduğu belirtildi.

İl genelinde yürütülen çalışmaların ve projelerin değerlendirildiği 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında; ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları/yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve SAMÜ ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi. 2026 yılı ikinci dönem sonu itibarıyla Samsun genelinde 417 projenin 310'unun yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 107'sinin belediyelerce yürütüldüğü, projelerin toplam tutarının 144 milyar 626 milyon TL olduğu ifade edildi. Öte yandan il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü projelerden 77'si dönem sonu itibarıyla tamamlandı, 239'u ise yıllara sari olarak devam ediyor.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yatırımlarla ilgili, "Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattımızın Yapım İşi 1. Etap Çorum-Havza (Samsun) Projesi kapsamında Amasya, Çorum ve Samsun ilimizin sınırları içerisinde yer alan taşınmazların TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 17 Nisan 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Samsun'un hava ulaşımı ve turizm kapasitesine stratejik bir ivme kazandırma amacıyla projelendirilen yaklaşık 4,5 milyar TL yatırım bedelli Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni Terminal Binası Projesi'nin ihalesi 5 Mayıs 2026'da yapılmış olup, 10 Temmuz 2026'da da yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 6 milyar 453 milyon TL sözleşme bedelli Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın Yapım ve Araç Temini İşleri'nin sözleşmesi, 15 Haziran 2026'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında imzalanmış olup, yer teslimi 19 Haziran 2026'da yüklenici firmaya yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın 11 Haziran 2026'daki Samsun ziyaretleri sırasında 4 milyon metrekare alandaki kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında MKE Genel Müdürü Sayın İlhami Keleş'ten bilgi aldığı MKE Samsun Üretim Tesisi'nde ilk etapta MK serisi malzeme üretimi gerçekleştirilecek olup, çalışmalar hız kesmeden, kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanan tesisin, MKE'nin son yıllarda hayata geçirdiği kapsamlı yatırım hamlesinin önemli halkalarından biri olması ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretim gücüne önemli katkılar sunması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun'umuzu; tarımdan sanayiye, eğitimden gençlik ve spora, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan turizme bölgemizin cazibe merkezi ve parlayan yıldızı yapan yatırımlar son derece kıymetlidir" denilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu hamleleri sürdürürken doğal afet risklerine karşı şehrimizi hazırlıklı ve dirençli kılmak da büyük önem taşımaktadır. Muhtemel afetlerin olumsuz sonuçlarını asgari düzeye indirecek taşkın koruma tesislerinden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edecek dayanıklı altyapı projelerine kadar her alanda tedbirli hareket etmek, Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızın en büyük teminatıdır. Mayıs ayında Havza ilçemizde yaşanan ve kurumlar arası koordinasyonun önemini ortaya koyan sel ve su taşkınına topyekün bir seferberlikle yapılan müdahale, sosyal devlet vizyonumuz ile kurumlarımızın uyumlu çalışmasının sadece rutin yatırımlarda değil, ani yaşanan olaylarda da en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük bir koordinasyonla gösterilen özverili çalışmalarla hayatın hızla normale döndüğü Havza ilçemizde sel ve su taşkınının ilk dakikasından itibaren ortaya koymuş oldukları özverili gayretleri için başta İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız ve Samsun Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızın yöneticilerine ve personeline, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; sel ve su taşkınından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaz mevsimi boyunca sıcaklık değerlerinin artması ve buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle Yeşil Vatan'ımız olan ormanlarımızı korumak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için ilgili kamu kurumlarımız ve belediyelerimiz tarafından koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmekle birlikte, milli varlığımız olan ormanlarımızı koruma konusunda her bir ferdimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Sıcaklıkların arttığı, nemin düştüğü, yangın riskinin en üst seviyede olduğu bu dönemde çok daha dikkatli olalım, Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım. Yaz aylarında ilimizde yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarına karşı ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, boğulma vakalarının önlenmesi ve can kayıplarının yaşanmaması adına Valiliğimizin sosyal medya hesaplarından yapılan denize girilmemesine yönelik uyarıların takip edilmesi, Sahil Güvenlik, Polis, Jandarma ve cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması, yüzme alanı olarak belirlenen yerlerin kullanılması, cankurtaran bulunan sahillerin tercih edilmesi, sahillerimizde bulunan uyarı tabelalarına uyulması, sahil kenarlarında ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınılması, çeken akıntı konusunda bilgi sahibi olunması ve dikkatli davranılması büyük önem arz etmektedir." - SAMSUN