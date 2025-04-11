Samsun ekonomisine kadın eli değiyor

Samsun'da kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla yürütülen birçok çalışma ile bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlanıyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknolojide Kadın Gücü ile Kadın Mühendis Okulu gibi birçok proje hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2024-2025 döneminde kalkınma ajanslarının odak alanını "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" olarak belirledi. Bu doğrultuda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde Samsun'da kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik önemli projeler ve iş birlikleri hayata geçiriliyor. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OKA tarafından imzalanan "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Girişimciliği İş Birliği Protokolü", Samsun'daki kadınların istihdam ve girişimcilik potansiyelini desteklemeyi amaçlıyor. Protokol çerçevesinde; firmaların nitelikli işgücü ihtiyaçları gözetilerek özel sektör-kamu iş birliği modeliyle imzalanan alt protokoller doğrultusunda kadınların mesleki eğitimler yoluyla yetkinliklerini artırmak ve nitelikli istihdamını sağlamak hedefleniyor.

Sanayi ve Teknolojide Kadın Gücü Projesi

Kadınlara yönelik mesleki eğitim programlarının başında Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi geliyor. OKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle yürütülen projede, 18-30 yaş arası kadın mühendis ve teknikerlere imalat sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde uzmanlaşma fırsatı sunuluyor. Kadın istihdamını destekleyen önemli faaliyetlerden bir diğeri de CNC Torna Operatörlüğü ve Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü Eğitimi olacak. OKA, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve POELSAN arasında imzalanan alt protokol kapsamında uygulanacak eğitim ile meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu kadınlara CNC Torna ve Plastik Enjeksiyon alanlarında uzmanlaşma imkanı sunulacak. Katılımcılar; CNC takım tezgahlarını kullanma, programlama ve komut verme, çevrim işleri gibi konularda kapsamlı bir eğitim alarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklerde operatör olarak yetiştirilecek. Eğitimler, işbaşı modeliyle uygulanacak.

Yerel Kalkınmada Kadın Eli: Model Fabrika ile Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu

OKA, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle başlatılan Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu, mühendis kadınlara Endüstri 4.0, yalın üretim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda kapsamlı bir gelişim süreci sunuyor. 10 Nisan'da başlayan program, kadın mühendislerin verimlilik ve teknoloji odaklı istihdamına katkı sağlayacak.

Dijital Dünyada Kadınlar: Kuzeyin Dijital Yıldızları

OKA tarafından geliştirilen Kuzeyin Dijital Yıldızları Programı ile kadınların dijital iş gücüne katılımı destekleniyor. 18-30 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya üniversite mezunu olan kadınlara yönelik düzenlenecek "İş ve Veri Analistliği Eğitimi" sayesinde kadınlar iş analizi, veri yorumlama ve görselleştirme gibi alanlarda uzmanlaşacak.

Samsun Kenevir Tekstili İnovasyon ve Kapasite Geliştirme Projesi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen Samsun Kenevir Tekstili İnovasyon ve Kapasite Geliştirme Projesi ile geleneksel kenevir dokuma kültürü yaşatılarak, 100 kadına dokuma ve hazır giyim eğitimleri verilerek, kadın istihdamı ve girişimciliği desteklenecek.

Kadınlara Mesleki Eğitim ve İş Kurma Konusunda Rehberlik ve Danışmanlık

Samsun Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve OKA iş birliğiyle Samsun'da kadınlara mesleki eğitim ve iş kurma konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, kadın girişimciliğinin ve istihdamının geliştirilmesi ile kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarının ve istihdam edilebilirliklerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalarda iş birliği yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kadın girişimcilere finansal okuryazarlık, e-ticaret, marka, patent, coğrafi işaret, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital okuryazarlık, dış ticaret ve pazarlama gibi konularda eğitim verilecek, başta kırsal alandaki kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile proje destekleri sağlanacak.

Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarla kadın girişimciliği turizm sektörüyle de güçleniyor. 2025 yılına özel Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı ile kadın kooperatiflerinin yöresel ürün üretim kapasiteleri geliştirilecek. Program kapsamında eğitim, danışmanlık ve kurumsal başvurular için toplam 7,5 milyon TL kaynak ayrıldı.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi

Dünya Bankasının finansör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ise yararlanıcı olduğu ve kalkınma ajansları eliyle uygulanacak Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi, kadınlara yönelik yeşil geçim kaynaklarını artırmayı hedefliyor. 2025 Haziran ayında başlayacak ilk çağrıda, Orta Karadeniz Bölgesi'nde 400 milyon TL kaynak kullanılması planlanıyor. Bölgede 50'den fazla KOBİ ve 30'dan fazla mikro işletme ve kooperatif ile 50'den fazla kadın girişimcinin desteklenmesi, ayrıca en az 6 yenilikçi, yeşil ve sosyal kapsayıcı altyapı projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Samsun'da kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla yürütülen bu çok yönlü çalışmaların, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sunduğu belirtildi. - SAMSUN