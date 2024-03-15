Samsun Limanı kruvaziyer ve yat limanına dönüşecek
Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ne iki liman yapılacak
Samsun Büyükşehir Belediye Mart Ayı Meclis Toplantısı
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a iki yeni liman yapılacağını, merkezdeki limanın ise sadece yat ve kruvaziyer gemi limanı olacağını açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. 40 maddenin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir meclis üyelerine veda ederken, karara bağlanan İlkadım ilçe sınırları içerisinde kruvaziyer liman ve kıyı koruma yapısı amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş verilmesi teklifi hakkında açıklamada bulundu.
"Merkez liman sadece kruvaziyer ve yatlar için kullanılacak"
Düzenlenecek plan ile birlikte merkez limana sadece turizm amaçlı gemilerin girebileceğini, tırlar ve yük taşıyan gemilerin yapılacak 2 yeni limana gideceğini ifade eden Mustafa Demir, "Yeni Organize Sanayi Bölgesi önüne 2 tane liman yapılacak. Bunlardan bir tanesi mevcut Samsun Limanı'ndan daha büyük olacak. 15 milyon tonu yakalayacak nitelikte yeni bir liman inşasını planlıyoruz. Yapıldığında merkezdeki limanın eleçleme noktasında tüm altyapısı kaldırılacak. Orası sadece yat ve kruvaziyer gemi için kullanılacak limana dönüşecek. Bu şehrin geleceği çok parlak. Bizden önce de kim taş üstüne taş koyduysa şehir için kıymetlidir. Biz bardağın dolu tarafını görmek durumundayız. Bu mecliste çok önemli kararlar aldık. İddia ediyorum, slogan olsun istiyorum. 'Bu şehir dünyaya örnek bir şehir olacak.' Yürüyüş bu yürüyüştür. Yatay kalkınma, gelir adaleti, hakkaniyet, doğal güzelliği, suya, toprağa verdiği değeriyle, tüm gelişme alanlarının çok etkin ve güçlü olduğu bir şehir Samsun. Tarım, spor, eğitim, sanayi, doğa, mutluluk, sağlık şehri Samsun. Bu vasıfları tüm uygulamalarımızda hesaba kattık" dedi.
"Bu ülkenin en mutlu insanıyım, 30 yıl milletime hizmet ettim"
Planla birlikte Samsun'un çehresinin değişeceğine değinen Demir, "Bizim merkez liman, tam bir kruvaziyer gemilerin ve turistlerin cirit attığı, park ettiği, konakladığı yat limanı noktasında da ciddi bir hüviyet arz eden bir de sivil halkın liman içerisinde olabilecek kafeler, restoranlar, teknelerle tam bir cümbüş, insanların kendini oradan alamayacağı bir alana dönüşecek. O limana giren demir yolları ve ulaşım yapılarının kalkmasıyla müthiş bir de yaya ve yatay anlamda büyük çapta rahatlama yaşanacak. Hesabımız bu. Bu ülkenin en mutlu insanlarından biriyim. 30 yıldır milletimin hizmetindeyim. Bu işe ilk girerken hangi duygudaysam aynı duygularla bu başkanlık görevimi de sona erdiriyorum. Bu benim için büyük bir huzur ve mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Samsun Müzesi'nin açılışının yapıldığını, yine 2024-2028 yıllarını kapsayan Samsun Turizm Master Planı'nın kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Demir, "Sayın Bakanımız 2 defa Samsun'a geldi. Turizm tanıtımında çok hayırlı gelişmelere vesile oldu. Şu anda turizmin tanıtımı noktasında en ön planda tuttuğu şehirlerden birisi Samsun. Bu arada 8-16 Haziran'da Kültür Yolu Festivali'ne konu Samsun. İnşallah ilk kez düzenlenecek. Türkiye'de 16 il var Samsun'da bu sene dahil oldu. Bu bir çığır, bambaşka bir dönüm noktası. Samsun Turizm Master Planımızın lansmanını yaptık. Sayın Bakanımızın bizzat ifadesi sanırım Türkiye'de 3'üncü veya 4'üncü iliz Turizm Master Planı olan. Arkadaşlar bu çok büyük bir vizyon, verimliliktir. Şu anda bizim 2028 yılında hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı 2 milyon. Arkadaşlar şehirlerde ve ülkelerde kritik bir sayı vardır nedir biliyor musunuz? Nüfusunuz kadar ziyaretçiyi ağırladığınızda dünyanın en önde gelen turizm şehri, turizm beldesi veya turizm ülkesi haline dönüşüyorsunuz. Bizim 1 milyon 400 bin nüfusumuz var. 2026, 2027 yıllarında muhtemelen nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçiyi ağırlar hale geleceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Demir ve meclis üyeleri, akşam saatinde sona eren toplantının ardından veda iftarında bir araya geldiler.
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