Samsun, savunma sanayisinin yeni üssü oluyor: MKE ve ROKETSAN

Samsun, savunma sanayisinde yeni yatırımlarla stratejik üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından Çarşamba ilçesinde 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Samsun Üretim Tesisi, kentte savunma sanayisi yatırımlarının en önemli halkalarından biri olarak öne çıkıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin de yer aldığı heyet, MKE'nin dev tesisinde incelemelerde bulundu.

Samsun, savunma sanayisinde dev bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Makine ve MKE tarafından Çarşamba ilçesinde 4 milyon metrekarelik alanda kurulan Samsun Üretim Tesisi, kentin savunma sanayisindeki ağırlığını artırıyor.

MKE'nin dev yatırımına yakın takip

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MKE Samsun Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Heyet, tesiste yürütülen çalışmalar ve yatırım süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin köklü savunma sanayisi kuruluşlarından MKE'nin son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı yatırım hamlesinin önemli merkezlerinden biri olan tesisin, Samsun'un savunma sanayisi üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ROKETSAN da heyette yer aldı

Ziyarette ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin de yer alması, Samsun'daki savunma sanayisi yatırımlarının yanı sıra sektör kuruluşları arasındaki iş birliği ve bölgenin savunma sanayisi ekosistemindeki potansiyelinin de gündeme gelmesi açısından dikkat çekti.

Kavak OSB'de sanayi yatırımları

Heyet, MKE tesisinin ardından Kavak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölgede yürütülen üretim, istihdam ve ihracat faaliyetleri ile yatırım fırsatları değerlendirildi.

Havza OSB'de yeni yatırımlar masada

Programın Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi bölümünde ise yeni endüstriyel yatırımlar, üretim tesisleri ve yatırım fırsatları ele alındı. Havza OSB'nin bölge ekonomisine ve sanayi üretimine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.