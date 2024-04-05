Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yerel seçimlerin geride kalmasıyla \'dört yıllık seçimsiz dönem\' ülkemiz için önemli bir fırsattır

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla 'dört yıllık seçimsiz dönem' ülkemiz için önemli bir fırsattır" dedi.

Samsun TSO Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonuçlarının ülkeye, millete ve Samsun'a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Murzioğlu, "Bu seçim sürecine katılan ve demokratik bir şekilde tamamlayan tüm meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerini tebrik ediyorum. Görevlerini tamamlayan belediye başkanlarımıza da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir dönemdeyiz. Bu çok önemli ve büyük bir sorumluluk. Başkanlarımızın Samsun'un kimliğine, ihtiyaçlarına uygun marka değerini güçlendirecek projelere imza atacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Murzioğlu: "Yapısal reformların yapılmasını ivedilikle bekliyoruz"

Yerel seçimlerin geride kalmasıyla 'dört yıllık seçimsiz dönemin' ülke için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Murzioğlu, "Ekonomiye ilişkin atılması gereken çok adım var. Ekonomimizin bel kemiği reel sektörün paydaşları olan üyelerimizin girişimcilerin sürdürülebilirliği adına yapısal reformların yapılmasını ivedilikle bekliyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedeflediğimiz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak adına tüm gücümüzü bu hedefe kanalize ederek çalışmalı ve üretmeliyiz. Hedefimiz daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve elbette istihdam. Bu duygu ve düşüncelerle sonuçların tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ana gündem ekonomi

Geçen günlerde Ankara'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında da meclisi bilgilendiren Murzioğlu, şunları söyledi:

"Toplantı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, ilgili bakanlık temsilcileri ile sektör meclisi başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Daha öncesinde de Ticaret Bakanı Prof. Dr. Sayın Ömer Bolat'ın ve katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konseyi'ni ve yine Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in katılımıyla da TOBB Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısını gerçekleştirdik. Her üç toplantının da ana gündem maddesi ekonomiydi. Sizinle üç toplantıda da konuşulan, talep edilen ana başlıkları paylaşmak istiyorum. Reel sektör firmalarımızın krediye erişimde kolaylık sağlanması konusu ilgili bakanlara iletildi. Yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemi yeni baştan tasarlanmalı dedik. İstihdamın ödüllendirilen bir yaklaşımla, istihdamın getirdiği yüklerin azaltılması bu anlamda mevzuatın kolaylaştırılması bir başka beklentimiz. Yatırım izin süreçlerinin kolaylaştırılmasını ifade ettik. Yatırım izinleri ve devlet teşviklerinin tek noktadan takibi ve koordinasyonunu sağlanarak olması gerektiğini ifade ettik. Yatırımların önünü açabilmek üzere yatırım yeri sorunu çözümü konusunda beklentilerimizi de söyledik. Tüm bu saydıklarımın öncesinde iş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istediğimizin, geleceğe dair yol haritası beklediğimizin özel sektör olarak altını çizdik. Az önce de ifade ettiğim gibi dört yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu çok önemli bir fırsat. Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu anlamda önemli bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum."

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN