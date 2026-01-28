Samsun TSO\'da ihracat vurgusu: "Tercih değil, stratejik zorunluluk"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2025 yılı yönetim kurulu faaliyetleri ile 2025 yılının faaliyet raporu ve gelir-gider bilançosunun oy birliği ile kabul edildiği 2026 yılının ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "İhracat bizim için bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur. Şehrimizin ihracatının sürdürülebilir şekilde artması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Samsun TSO Meclisi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2025 yılında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, küresel belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların yoğun şekilde hissedildiği bir yılda, üyelerinin yanında duran, sahadan kopmayan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"İhracat bizim için tercih değil, stratejik bir zorunluluktur"

Oda çalışmalarının merkezinde ihracatın yer aldığını vurgulayarak sözlerine devam eden Murzioğlu, 2022–2025 Stratejik Planı doğrultusunda şehrin küresel pazarlardaki gücünü artırmaya odaklandıklarını söyledi. Murzioğlu, "İhracat bizim için bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur. Şehrimizin ihracatının sürdürülebilir şekilde artması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. 2025 yılı boyunca proje kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler ve danışmanlık hizmetleriyle 1477 kişiye ulaştık, 64 firmaya ücretsiz ihracat danışmanlığı sunduk. Firmalarımıza ihracat istihbaratı, pazar araştırması ve potansiyel alıcıya erişim konularında güçlü destekler sağladık. MEDOS üzerinden menşe ve dolaşım belgelerinin onayını 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde vererek, yalnızca 2025 yılında 32 bin 250 belgeyi onayladık. İhracatta kalıcı başarının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğuna inanıyoruz; bu anlayışla düzenlediğimiz dış ticaret eğitimleriyle 95 katılımcıya ulaştık. Ayrıca Polonya–Varşova İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri kapsamında firmalarımız için 60'ın üzerinde B2B görüşme gerçekleştirerek yeni iş birliklerinin önünü açtık. Etkinliklerimizin yanı sıra servislerimizde verdiğimiz bazı hizmetlere ilişkin birkaç rakam vermek istiyorum. 2025 yılında 1394 yeni üye kaydı, 455 firma kaydı kapanış işlemi gerçekleştirdik. 169 adet Yerli Malı Belgesi tanzim ettik. 309 Sanayicimize Kapasite Raporu düzenledik. 2 bin 511 adet sayısal takograf teslimatı yaptık. 418 adet İş Makinesi Tescil Belgesi düzenledik. 53 adet tır karnesi onayı ve 387 adet dozvola satış işlemi hizmeti verdik" diye konuştu.

2025 yılında 181 ülkeye ihracat yapıldı

Konuşmasında ihracat rakamlarına da değinen "Murzioğlu, 2025 yılı itibarıyla Samsun'un 1 milyar 673 bin dolarlık ihracatla Türkiye'de 33 il arasında 23. sırada yer aldığını belirterek, "TÜİK verilerine göre şehrimizden 181 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve başlıca partnerlerimiz Rusya, ABD, İtalya, Gürcistan ve Almanya. Fasıla göre 93, uluslararası standart sanayi sınıflamasına göre ise 160 ürün çeşidini ihraç ediyoruz. En çok ihraç edilen ürünlerimiz arasında değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller, motorlu kara taşıtları için parçalar ve aksesuarlar, silah ve mühimmat, diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolar ve tütün ürünleri yer alıyor. Bu çeşitlilik, Samsun'un sanayi ve ticaret potansiyelinin ne kadar geniş olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İhracat başarısının yanı sıra çağın gereği dijital dönüşüme de büyük önem verdik. Dijitalleşme yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bu anlayışla e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka ve veri odaklı iş modelleri ekseninde KOBİ'leri geleceğe hazırlayan toplantılar, eğitimler ve iş birlikleri düzenledik. Özellikle genç girişimcilerimizin motivasyonu ile gerçekleştirdiğimiz yapay zeka destekli B2B etkinliğinde 1400'ün üzerinde katılımcı ve 2 bin 194 birebir görüşme ile 1,37 milyar TL'lik ticari potansiyel oluşturduk ve etkinlik sonrası alınan şifai geri bildirimler, önemli iş birliklerinin sağlandığını gösterdi. Yıl boyunca düzenlediğimiz dijitalleşme eğitimleri ve rehberlik faaliyetleriyle firmalarımızın bu sürece uyumunu kolaylaştırmayı hedefledik ve geleceğe güçlü bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Doğudan-batıya sürdürülebilir iş ağı kuruluyor

Konuşmasında Avrupa Birliği'nden destekli uluslararası projelere de değinen Başkan Murzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği destekli projelerimizle sürdürülebilirliği iş dünyasının merkezine taşıyoruz. Türkiye–AB İş Dünyası Diyaloğu II Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü' projesinde, Romanya ve Adana Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliği içinde 20 KOBİ'nin karbon emisyon ölçümleri ve yol haritalarını hazırlayacak, danışman yetiştirme programları ve sürdürülebilirlik odaklı iş forumları düzenleyeceğiz; böylece firmalarımızın karbon düzenlemelerine uyum kapasitesini artırırken Türkiye-Romanya arasında sürdürülebilir bir iş ağı kurmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde yürüttüğümüz 'Karadeniz Havzası Sürdürülebilir Lojistik ve İş Birliği Ağı' projesiyle Acara ve Varna Ticaret Sanayi Odaları ile güç birliği yaparak, bölgedeki kurumlar arası işbirliğini ve güveni artıracak, sınır ötesi ticareti geliştireceğiz. Samsun'un üretim, ihracat ve lojistik gücünü yeşil dönüşüm vizyonumuzla birleştirerek, şehrimizi ve bölgeyi sürdürülebilir kalkınmanın merkezi haline getirecek bir yol haritası çiziyoruz."

Samsun TSO Kampüsü'nde geri sayım

Samsun TSO Kampüsü projesinin 2025 yılında önemli bir eşiği aştığını dile getiren Murzioğlu, arazi birleştirme, mimari tasarım ve uygulama projelerinin tamamlandığını, ruhsat sürecinin Canik Belediyesi'nde devam ettiğini açıkladı. Murzioğlu, projenin, odanın geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olduğunun altını çizdi. 2022–2025 Stratejik Planı'nın tamamlanmasıyla birlikte 2026–2029 dönemine güçlü bir vizyonla girildiğini ifade eden Murzioğlu, yeni dönemin "Güçlü Oda, Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye" anlayışıyla şekillendiğini söyledi. Üyelerin rekabet gücünü artırmaya ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmeye devam edeceklerini vurgulayan Murzioğlu, meclis üyelerine destekleri için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Oy birliği ile ibra edildi

Murzioğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, 2025 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Daha sonra ise meclise sunulan 2025 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen TSO'nun kesin gelir-gider bütçesi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca, yönetim kurulu 2025 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak ortaya koydukları hedeflerin gerçekleşmesi noktasında verdikleri destek ve güven için meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN