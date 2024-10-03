Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı

Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı

Samsun TSO, Sigortacılık Haftası'nda Sigortacılık Birimi'ni açarak sigorta acentelerine hizmet sunmaya başladı.

03.10.2024 12:43
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında kurulan "Sigortacılık Birimi", Sigortacılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Samsun'da sigorta acentelerine hizmet vermek amacıyla Samsun TSO çatısı altında kurulan "Sigortacılık Birimi" için açılış töreni düzenlendi. Sigortacılık Haftası'nda yapılan açılış törenine Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31'inci gruptan sigorta acentelerini temsilen oda meclisinde bulunan Meclis Üyeleri Memduh Ersoy, Murat Tamer Doğru, sigorta acenteleri meslek komitesi üyeleri ve sigorta acenteleri temsilcileri katıldı.

Murzioğlu, Sigortacılık Haftası'nı kutladı

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm herkesin Sigortacılık Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sizin de bildiğiniz üzere, Resmi Gazete yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Acenteliği Yönetmeliği çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından görevlendirilmiş odalara devredilmiştir. Biz de odamıza verilen yetkiyle birlikte sigorta acentelerinin sigorta levha kayıt işlemleri ve sigorta levha kaydının güncelleme işlerini yapıyoruz. Sigorta acentelerimiz kurduğumuz birim altında işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabiliyor" dedi.

Sektör ciddi gelişim kat etti

Konuşmasında, sigortacılık sektörünün gelişiminin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Son yıllarda sigorta acentelerimiz kalite ve hizmet anlamında ciddi gelişim kat etti. Sigorta acentelerimizin zor bir iş yürüttüğünün farkındayız. Sektör olarak da geniş bir sektörsünüz. Mesleğinin gelişimi ve sorunların en aza indirilmesi için de sizler başta olmak üzere herkese önemli görevler düşüyor. Bizim de oda olarak çalışmalarımızın merkezinde kentimiz var, üyelerimiz var. İnşallah, bundan sonra da sık sık bir araya gelerek sorunları birlikte aşacağız ve sigortacılık bilincini de her kesime aşılamak için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun TSO Meclis Üyeleri Memduh Ersoy ve Murat Tamer Doğru da bu zamana kadar sektörlerine verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Salih Zeki Murzioğlu nezdinde herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Samsun TSO Sigortacılık Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı - Son Dakika

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