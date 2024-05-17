Samsun'un Alaçam ilçesinde çilek üretimi artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Alaçam ilçesinde çilek üretimi artıyor

Samsun\'un Alaçam ilçesinde çilek üretimi artıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde bin rakımda yetişen çilekler, özel aromasıyla dikkat çekiyor. Çilek üretimi projesi kapsamında desteklenen çilek bahçesinde hasat yapıldı. İlçede çilek üretimi artarak marka değeri kazanmayı hedefliyor.

17.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Samsun'un Alaçam ilçesi Dürtmen Yaylası'nda bin rakımda yetişen ve özel aroması ile damaklara hitap eden çilek, pazar sorunu yaşamıyor.

Proje kapsamında ilk çilek deneme dikimi İlhan Güngör'e ait Dürtmen Yaylası Vicikler Mahallesi'nde yapıldı. Çilekler bu sene bol meyve verdi. Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamaya koyulan 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde destek verilen çilek bahçesinde hasat yaptı. Bin rakımlı Vicikler Mahallesi'nde hobi olarak başladıktan sonra ticari olarak çilek üretimine devam eden üretici İlhan Güngör, müşteri ve pazar sorunu yaşamıyor. Talepleri yetişmeye çalışan Güngör, çilek alanlarını her yıl geliştiriyor.

"Alaçam çileğinin coğrafi işaretini alarak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"

Kaymakam Fatih Kayabaşı, "İlçemizde çilek üretimi geçen senelerden yapılan çalışmalardan dolayı ekim alanlarımız ve üretimimiz artıyor. Alaçam'da 100 dönüme yakın bir alanda üretimimiz çiftçilerimiz tarafından yapılıyor. Aromasıyla, kıvamıyla, lezzetiyle Alaçam çileğini marka değerine getirmek için kaymakamlığımız, belediyemiz, il tarım müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla beraber topyekun bir mücadele içinde çalışmalarımız devam ediyor. Uzun vadede ise Alaçam çileğinin coğrafi işaretini alarak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Alaçam çileği lezzetiyle Samsun'da, tüm Türkiye'de de ön plana çıkacak" dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Belediye olarak bu tarz üretim alanlarının sayısını arttırarak hedef pazar kitlesi oluşturmayı istiyoruz. Amacımız, Alaçam'da üretilen çileği tüm Türkiye'ye pazarlamak" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2022-2026 üretim planlamamızda özellikle Alaçam'da Dürtmen Yaylası'nda çilek üretiminin arttırılması hedefi koymuştuk. Hedef doğrultusunda 2021-2022 yılı içerisinde toplam 720 bin adet yediveren dediğimiz albion çeşitle, bunun 500 bin adeti Büyükşehir Belediyemiz, 220 bin adeti de bakanlığımız bütçesiyle aynı zamanda onların 6 buçuk ton ve 4 buçuk ton marjla beraber yaklaşık 16 çiftçimizle başlamıştık. 2023 yılı içerisinde de DOKAP'la beraber yaklaşık 15 ilçemizde üçer dekar alanda her 50 çiftçimize hem damlama sulama ile hem de manşlarıyla beraber tamamını destekledik. Yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir projeydi. Onunla da ilimizde 472 dekar olan alan 2023 itibarıyla 672 dekar alana çıktı. Bin 200 tona yakın bir üretimimiz gerçekleşmekte. Burada özellikle niye Alaçam diyoruz, yaylada küçük alanlarda gece-gündüz sıcaklık farklı olması nedeniyle hem lezzette hem aromasında çok büyük fark etmekte. Alaçam çileğini lezzetiyle biliyoruz. Samsun merkezde Alaçam çileği diye satılıyor. Çiftçimizin emeğine sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

Üretici İlhan Güngör ise "Yaklaşık 6 yıldır profesyonel malt sistemiyle çilek üretimi yapıyorum. Doğanın bitki üzerinde en fazla etkisi çilekte. Diğer ürünlerde de öyle ama çilekte daha fazla. Rakımın yüksek olması, havanın, oksijen, gece gündüz sıcaklığı farklı yani sulama suyuna kadar her şeyin etkisi var. Genelde pazar sorunu yaşamıyoruz çünkü sipariş üzerine çalışıyoruz. Aroması yüksek olduğu için diğer bölgelerden vatandaş almıyor, bizim çileğin hasadını bekliyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un Alaçam ilçesinde çilek üretimi artıyor - Son Dakika

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