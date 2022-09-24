Bakanlar Varank ve Kirişci, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festivaline katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Varank ve Kirişci, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festivaline katıldı

24.09.2022 21:38
Bakanlar Varank ve Kirişci, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festivaline katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde, dünya siyasetinde talimat alan değil, kendi kararlarını veren bir ülke haline geldiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde, dünya siyasetinde talimat alan değil, kendi kararlarını veren bir ülke haline geldiğini belirtti.

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta 7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır "Türkiye'yi nasıl bir adım daha ileriye götürürüz, nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkarırız, bu aziz milleti en güzel imkanlarla en güzel hizmetlerle tanıştırırız?" derdinde olduklarını söyledi.

Ülkenin her karış toprağında yerel yönetimlerin de desteğiyle bu düşünce doğrultusunda hizmet etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Biz çalışmaktan başka bir şey bilmiyoruz çünkü biz inanıyoruz ki bu aziz millete hizmet etmek şereflerin en yücesi. ve Allah'ın izniyle de 2023'ten itibaren çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çok daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Allah'ın izniyle bunu yaptığımızda bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bakın New York'ta bütün dünya liderleri BM'nin karşısındaki Türkevi'ne gelip Cumhurbaşkanımızla görüştü. Cumhurbaşkanımız, New York'tan önce Orta Asya'daydı. Doğu'nun büyük devletlerinin liderleriyle bir araya geldi. Şu anda Türkiye, uluslararası ilişkilerde dünya siyasetinde talimat alan değil, kendi ayakları üstünde, kendi kararlarını veren bir ülke haline geldi."

Türkiye'yi kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Varank, tüm bunları milletin 20 yılda verdiği destekle başardıklarını ifade etti.

Bakan Varank, dünya genelinde yaşanan birçok savaş ve krizde arabuluculuk yapılması gerektiğinde ilk akla gelen ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savaş oluyor, tahıl krizinden bahsediyorlar ne diyorlar, 'Tahıl krizinde kim arabuluculuk yapar' diye sorduklarında akıllarına kim geliyor? Recep Tayyip Erdoğan geliyor. 'Ukrayna ile Rusya'yı barış masasına nerde oturtabiliriz' dediklerinde akıllarına ne geliyor? Türkiye geliyor, İstanbul geliyor. Değerli kardeşlerim, bu kolay olmadı, biz bunun mücadelesini verdik. Türkiye kendi kendine yetebilen, kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onun istikametinde giden bir ülke haline geldi. ve 2023'te işte şuna karar vereceğiz, Türkiye kendi politikalarını uygulayan bir ülke mi olacak yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın ağzının içine bakan bir ülke mi olacak? Bunun kararını 2023'te vereceğiz ve biz inanıyoruz ki Maraşlı hemşerilerimiz 2023'te doğru kararı verecek ve inşallah biz Türkiye'yi hak ettiği yerlere hep beraber getireceğiz. "

"İnsan da doğduğu topraklarda geçimini temin etmeli"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de tarım alanı başta olmak üzere, şehirlerin kendi kendine yetebilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Kendisinin de yıllar önce Kahramanmaraş'ta üniversite olmaması nedeniyle Çukurova'ya göç ettiğini anlatan Kirişci, "Biz ülkeler olarak nasıl kendimize yeterliliğin peşindeysek şehirler olarak da kendimize yeterli olmak durumundayız. Bununla ilgili tarım noktasında da özellikle bunu biz 'kent tarımı' olarak da tanımlıyoruz. Bu şehrin asli ihtiyaçlarının yine bu şehrin topraklarında üretilmesi esastır. Çağlayancerit aslında tam da bunu yapmanın gayreti içerisinde." diye konuştu.

Kirişci, suyun düştüğü yerde tutulması gibi insanın da doğduğu topraklarda geçimini temin etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bunun adı kırsal kalkınmadan geçiyor. Elbette Çağlayancerit bir ilçe ama burada üretilen özellikle Çağlayancerit cevizi öne çıktığı için söylüyorum. Ceviz başta olmak üzere gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretimde bizim tarafımızdan inşallah desteklenecek ve desteklenmeye devam edilecektir. Kahramanmaraş TKDK kapsamında olan bir ilimiz, kaldı ki biz 42 ille sınırlamadık sayıyı 81'e çıkardık. Çağlayancerit gibi bu desteklere ihtiyacı olan ilçelerimize inşallah biz bir pozitif ayrımcılık yapacağız."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da parti olarak siyaseti tarihi hafıza üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk siyasi tarihine net bir örnek tavır olarak kayda düşürdüğü "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla, "Benim aklım hep Türkiye'dir" düşüncesiyle siyaset yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından festival alanındaki stantları gezen Varank ve Kirişci, yöresel lezzetleri tattı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlar Varank ve Kirişci, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festivaline katıldı - Son Dakika

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