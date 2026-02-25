Sanayiye Yeşil Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanayiye Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Sanayiye Yeşil Dönüşüm Çağrısı
25.02.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO Başkanı Ardıç, sanayinin yeşil dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayiyi yeşil dönüşüme uyumlu hale getirerek ihracatın güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Rekabetçiliğimizi güçlendirmeli ve ülkemizi bu yeni dönemde 'oyun kuran' ülkeler arasına taşımalıyız." dedi.

ASO'nun şubat ayı meclis toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, buradaki konuşmasında, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi yeni nesil ticaret kurallarının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu yeni kural setine hızla uyum sağlanmaması halinde Avrupa'da pazar kaybı yaşanabileceğine işaret eden Ardıç, "İçeride ise maliyet baskısı yatırım iştahını zorluyor. Artan enerji ve işçilik maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklarla birleşince işletmelerimizin üzerindeki yük artıyor. Sanayicimizin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi, üretim çarklarının durmaması için hayati önem taşıyor. Bu iki dalgayı aynı anda yönetemezsek rekabet gücümüz aşınacak." diye konuştu.

Ardıç, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının, yön değişiminin en somut ve etkili örneklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu anlaşmayla sanayi ürünlerinde tarifelerin kademeli düşürülmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının, AB pazarındaki rekabet koşullarını kökten değiştireceğini ifade etti.

Bu serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye'nin sanayisini ve rekabet gücünü doğrudan ilgilendiren stratejik bir gelişme olduğunu belirten Ardıç, "Türkiye bu sürecin dışında kalamaz, kalmamalıdır. Bu nedenle çağrımız nettir. Bir yandan Gümrük Birliği güncellenmeli ve üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmaların Türkiye'ye etkilerini dengeleyecek mekanizmalar süratle devreye alınmalı. Diğer yandan 'ticaret sapması' riskine karşı menşe kuralları ve ilgili hukuki araçlar, teknik ve sağlam bir zeminde işletilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rehberlik süreçlerini önceliklendiriyoruz"

Ardıç, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinin AB'ye, yüzde 57'sinin Avrupa kıtasına yapıldığını anımsatarak, bu oranın, yeşil dönüşümün neden ana gündem olduğunu tek başına anlattığını söyledi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yükümlülük döneminin 1 Ocak'ta başladığını aktaran Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşümün özü şudur, bu işi doğru yönetirsek bizim için daha verimli üretim, daha düşük enerji maliyeti, daha güçlü marka ve kalıcı pazar demektir. Sanayimizi yeşil dönüşüme uyumlu hale getirerek ihracatımızı güvence altına almalı, rekabetçiliğimizi güçlendirmeli ve ülkemizi bu yeni dönemde 'oyun kuran' ülkeler arasına taşımalıyız. Bu süreçte bizim en büyük engelimiz maalesef yüksek yatırım maliyetleridir. ASO olarak üyelerimizin sadece öz kaynaklarına bağımlı kalmadan yeşil fonlara, uluslararası finansman kaynaklarına ve devletimizin seçici kredi mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak rehberlik süreçlerini önceliklendiriyoruz."

Ardıç, ilgili bakanlıklar ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile istişare toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uyum Rehberi'ni tamamlamak üzere olduklarını ve mart ayında kapsamlı raporu yayımlayacaklarını bildirdi.

"Önümüzdeki zorlukları da kararlılıkla aşacağız"

Tüm bu dönüşümün ve rekabetin merkezinde insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Ardıç, üniversite mezunlarıyla iş gücü piyasası arasındaki beceri uyuşmazlığı olduğunu söyledi.

Ardıç, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve her bir gencin doğru eğitimle, doğru beceriyle ve planlamayla geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anlattığım tüm bu zorlukların üstesinden gelecek olan da işte bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz, aklıselimimiz ve çalışma azmimizdir. Küresel ticaretin kuralları değişiyor ama biz Ankaralı sanayiciler olarak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de üreterek, dönüşerek ve gelişerek ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Ramazanın bize hatırlattığı birlik ve beraberlik ruhuyla, önümüzdeki zorlukları da kararlılıkla aşacağız."

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayiye Yeşil Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak İşte merak edilen o liste 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım 2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı İşte yeni adresi Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
10:09
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:12:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Sanayiye Yeşil Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.