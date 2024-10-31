Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor Şanlıurfa'da yılda 13 bin dekarlık alanda yaklaşık 10 bin ton üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor.

31.10.2024 22:44
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Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yılda 13 bin dekarlık alanda yaklaşık 10 bin ton üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor.

Türkiye'de nar üretiminde önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa, ülkenin nar üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor. Tarım kenti Şanlıurfa'da 13 bin dekar alan üzerinde, yılda yaklaşık 10 bin ton Hicaz Narı üretiliyor. Sofralık ve sanayi tipi olarak yetiştirilen narların büyük bölümü Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kentin ünlü Hicaz Narı çeşidinin hasadı, kırsal Balkatan Mahallesinde düzenlenen tarla günüyle başladı. Bölgenin önde gelen çiftçilerinden Ömer Yıldırım'ın 300 dönümlük nar bahçesinde gerçekleşen tarla gününe, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mehmet Uçman, teknik personeller ve yaklaşık 100 çiftçi katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy, Şanlıurfa'da meyveciliğe yönelen çiftçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Uluslararası pazara açılan Şanlıurfa narları hakkında bilgi veren uluslararası pazarlamacı Bestami Ünsal, "Şanlıurfa'nın narları, Avrupa'da Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Uzak Doğu ülkeleri ve Dubai gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şanlıurfa narı artık dünya sofralarında kendine yer buluyor" dedi.

Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner de çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Her hafta sahada çiftçilerimizi ziyaret ediyor, onlara teknik anlamda yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi'nde yetiştirilen nar bahçelerinde de hasat başladı. Burada hasadı yapılan narlar, ekipler tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bahçede çalışan işçiler, günlük 700 TL yevmiye alarak aile geçimlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Dünya, Tarım, Nar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

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