Sapanca Bungalovları Yılbaşı İçin Dolu - Son Dakika
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Ekonomi

Sapanca Bungalovları Yılbaşı İçin Dolu

Sapanca'daki bungalovlar, yılbaşı tatili için doldu. İki günlük konaklama 15-40 bin lira.

23.12.2024 19:44
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Yılbaşı öncesi Sapanca'daki bungalovlar doldu: İki günlük tatilin bedeli 15 ila 40 bin lira arasında

SAKARYA - İstanbul'a yakınlığı, gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlar özel günlerde vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yılbaşını bungalovlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, iki gecelik 15 ila 40 bin lira arasında ücret ödüyor.

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Yılbaşı tatili için ilçedeki 4 bin 500'e yakın işletmelerde doluluk oranının yüzde 80'i aştığını belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, iki gecelik konaklama ücretinin 15 ila 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"Talep oldukça yüksek"

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, "Sapanca'da bulunan bungalov ve villa tarzı evlere talep oldukça yüksek. Şuanda ilçe genelinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bölgemizde villa ve bungalov evlerimizde 2 kişiden, 12 kişiye kadar kalabileceğiniz imkanlar mevcut ve bu çerçevede de fiyat değişiklikleri olabiliyor. Minimum iki gecelik konaklama imkanları bulunuyor. İki gecelik fiyatlarımız 15 bin liradan başlıyor ve 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bazı tesislerimiz yılbaşı ile alakalı eğlence programları düzenlerken müstakil evler ve butik işletmelerimizde de kendi özelinizde eğlenerek yeni yıla merhaba diyebileceğiniz bir konsept ile sizlere hizmet veriyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sapanca Bungalovları Yılbaşı İçin Dolu - Son Dakika

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