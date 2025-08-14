Sarıgöl\'de Kışlık Sebze Dikimine Başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde bahçecilik yapmakta olan çiftçiler kışlık sebze fidanlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kış sofralarına sebze yetiştiren çiftçiler sebze fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Üzüm ile beraber bir çok farklı alanda tarımsal faaliyetin yapıldığı ilçede çiftçiler kış sezonuna taze ürünler yetiştiriyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı, ürünleri doğal yollarla yetiştirdiklerini belirterek "Kışlık sebze fişlerimizi tarlalara dikmeye başladık. Kışlık olarak pırasa, brokoli, lahana, kereviz gibi sebzelerin dikimlerini şimdiden yaparak kış sezonuna yetiştiriyoruz. Bir yandan yazlık sebzelerimizi pazarda satarken bir yandan da kışlık dikim yapmaktayız. Ürünlerimiz doğal olarak yetiştiriliyor" dedi. - MANİSA