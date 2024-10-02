Sarıkamış Modern Hayvan Pazarı Çiftçilerin İlgisini Bekliyor

Ekonomi

Sarıkamış Belediyesine ait Hayvan Pazarı çiftçilerin ilgisini bekliyor. Eski Kars yolu üzerinde bir bölümü kapalı olan Modern Hayvan Pazarı 2019 yılında hizmete girmişti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Modern Hayvan Pazarı'nın bölge hayvancılığı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kılıç, hayvancılıkla uğraşana vatandaşların bu tesise sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Kılıç, "Kapalı ve açık hayvan satış üniteleri olan, kafeterya ve gece ahırları bulunan hayvan pazarımıza herkesin ilgi göstermesi lazım. Hayvan alımı satımı için Horasan'a, Selim'e ve Kars'a gitmeyelim. Hayvan alış verişini burada yaparak ilçenin ekonomisine katkı sağlayalım. Bizler, Kaymakamlık, Belediye olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Hayvan besicilerimiz bu modern tesisimiz sahip çıkarak canlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Çarşamba günleri açık olan Modern Hayvan Pazarı yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde yarısı kapalı, yarısı açık 400 metrekare içerisinde hayvanların gece barınacağı ahırı bulunan 710 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğu belirtildi. - KARS