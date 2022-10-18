Sarraflar düğün sezonundan memnun - Son Dakika
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Sarraflar düğün sezonundan memnun

18.10.2022 15:30

Sarraflar düğün sezonundan memnun Sarraf Bayram Erdoğan: "Alışverişlerimiz fevkalade devam ediyor" Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2022 yılı düğün sezonunun uzun sürmesinin işlerini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Sarraflar düğün sezonundan memnun

Sarraf Bayram Erdoğan:

"Alışverişlerimiz fevkalade devam ediyor"

KAYSERİ - Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2022 yılı düğün sezonunun uzun sürmesinin işlerini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

2022 yılı mücevher ve kuyum sektörünün geçen yıllara göre daha uzun sürdüğünü ve sezonun güzel geçtiğini ifade eden Bayram Erdoğan, "2022 yılı mücevher sektörü ve kuyum sektöründe genel olarak, güzel geçti. Ağustos'un sonu gibi genelde düğün alışverişi sezonumuz biterdi. Ancak 2022 yılı bizim için özel bir yıldı. Eylül'ün sonuna kadar alışverişler devam etti. Bu alışverişlerin devam etmesinin ana nedeni diğer emtia fiyatlarındaki aşırı yükselmesiyle birlikte altının biraz daha stabil kalmasına bağlı olarak ileride düğün yapacak vatandaşlarımız daha önceden altınlarını aldılar. Hazırlıklarını yaptılar. Hem de düğün ve nişan yapacak vatandaşlarımız bu süreci uzattı. Genel olarak Ağustos ayında düğünler azalırdı. Ancak şu anda Ekimin ortasını buldu. Düzenlerimiz alışverişlerimiz fevkalade devam ediyor. Satışlarımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

"Altın yüzde 100 oranında arttı"

Altının fiyatında geçen yıla oranla yüzde 100 oranında bir artış olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tüm dünyada emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Covid, savaş ve dünyadaki diğer olayların durumuna bağlı olarak emtia fiyatlarında 3 katına denk gelecek artışlar oluyor. Ancak altında geçen yıl Ekim ayı ile bu yıl Ekim ayını karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 100 oranında bir artış var. Dolarda hakeza aynı şekilde yüzde 80-90'lık bir artış oldu. Altının artışı beklenen seviyede olmadığı için ki bizim kanaatimizce bu yıl Aralık ayı itibari ile ciddi bir artış bekliyoruz. Ancak genel anlamda emtia fiyatları ile altını karşılaştırdığımızda altının artışı aşağıda kaldı. Bunda onsun geri çekmesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Bayram Erdoğan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarraflar düğün sezonundan memnun - Son Dakika

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