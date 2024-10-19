Satsuma İhracatı Başladı

Ekonomi

İzmir'de hasat edilen satsumalar, sezonun ilk ihracatı için Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, satsuma mandalinada ihracat sezonunun başlaması dolayısıyla Seferihisar ilçesinde tören düzenledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin geçen yıl 576 milyon dolarlık mandalina ihracatı yaptığını belirterek, yeni sezonda kesimin 14 Ekim, ilk ihracatın da 18 Ekim itibarıyla başladığını kaydetti.

Bereketli bir sezon dileyen Uçak, "Bu sezon mandalina rekoltemizde yüzde 10'luk düşüş var ancak ürün kalitemiz ihracata uygun. 2024 yılında mandalina ihracat gelirinde yüzde 10 artış hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, protokol üyeleri ve üreticiler, mandalina yüklü tırları Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Rusya'ya ulaştırılmak üzere uğurladı.