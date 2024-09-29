Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı ile ödemelerde ekstra fiyat isteyen şirketlerin ihbar edilmesi çağrısının ardından, vatandaşlar TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar araç muayenesinden şirketin 80 lira fark aldığını belirtirken, TÜVTÜRK ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada söz konusu ücretin komisyon değil "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu.

29.09.2024 18:22  Güncelleme: 18:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı ile ödemelerde ekstra ücret talep eden şirketlerin şikayet edilmesini isterken, söz konusu açıklamanın ardından ilk gündeme gelen şirket TÜVTÜRK oldu. Vatandaşlar, araç muayenesinden şirketin 80 TL fark aldığını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALANLARI ŞİKAYET EDİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, kredi kartı ödemelerinde farklı fiyat isteyen şirketlere dikkat çekti. Söz konusu şirketleri vatandaşın ihbar etmesini isteyen Bakan Şimşek, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz." dedi.

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

İLK ŞİKAYET EDİLEN ŞİRKET TÜVTÜRK OLDU

Şimşek'in çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyada TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar şirketin araç muayenesinden 80 TL komisyon farkı aldığını söyledi.

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ

Öte yandan, "komisyon" iddiası haziran ayında da gündeme gelmiş, TÜVTÜRK o dönem yaptığı açıklamada söz konusu farkın "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek\'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Mehmet Şimşek, Ekonomi, TÜVTÜRK, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Ahmed Mehmed:
    Devlette dahil devlete yakın olan herkes sömürüyor halkı 471 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nakit olursa 80 tl yok kart olursa 80 tl fark var kime güveneceğiz kim yalan söylüyor ortada 339 1 Yanıtla
  • null:
    Şakamı bu,kendileri hiçmi araç muayenesi yaptırmıyorlar,uzaydamı yaşıyorlar 249 3 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Ülkenin çivisi çıktı teşekkürler AKP 200 13 Yanıtla
  • Aa:
    Devlet eliyle soygun 198 6 Yanıtla
  • V. A.:
    Ovvv cocukları işletiyor her şehirde.. arAştırın bakın.. adam olan varsa istisnadır 199 3 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    diğer firmalarda hizmet bedeli der 199 2 Yanıtla
    Yaşar hikmet:
    aynen öyle. TÜVTÜRK kabul ederlerse herkes aynı bahaneye sığınır. 0 0
  • MERAK Ettiğimden?:
    Aynı buna benzemiş bankaların faiz değilde dosya masrafı demeleri gibi sonuçta her ikisi de aynı şeye debk geliyor 161 0 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Maliye bakanlığı denetim yapsa iş meydana çıkar kamu arazilerinde tesislesmesine izin verildimi kâr oranı yüzde kaç devlet burda yapılan işlemleri denetliyormu neden zarar açıklayarak vergi vermiyor gerçekten kralliklarini ilan ettiler karayollari tesisleri var burda devletçe denetlensin istiyoruz 102 6 Yanıtla
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