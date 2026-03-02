Schneider Electric Sürdürülebilirlik Programını Tamamladı

Schneider Electric, "Schneider Sustainability Impact" (SSI) 2021-2025 programını tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2025'e ait finansal olmayan sonuçlarını yayımladı.

Buna göre grup, son beş yılda iklim, sosyal ve yönetişim alanlarında ölçülebilir ilerleme kaydederek müşterilerinin, iş ortaklarının ve toplumların daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe geçişini destekledi.

SSI, 2025'in dördüncü çeyreğinin sonu itibarıyla 8,86/10 genel skora ulaşarak, grup genelinde ve değer zinciri boyunca son beş yılda gerçekleştirilen sürdürülebilir dönüşümün kapsamını ortaya koydu.

Grup, ürün ve çözümleri aracılığıyla müşterilerinin çevresel ayak izini azaltmalarına destek olma konusunda kritik bir rol üstleniyor. Geçen yıl sonu itibarıyla Schneider Electric, müşterilerinin toplam 862 milyon ton karbondioksit emisyonunun tasarruf edilmesini veya önlenmesini sağlayarak başlangıçta belirlediği 800 milyon ton karbondioksit hedefini aştı.

Ayrıca "Zero Carbon Project" kapsamında Schneider Electric, tedarik zincirini karbon azaltımı yönünde somut adımlar atmaya başarıyla mobilize etti. Şirket, en büyük 1000 tedarikçisiyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde, tedarikçilerin operasyonel karbondioksit emisyonlarında yüzde 56 azalma sağlanmasına katkıda bulundu.

Schneider Electric, tedarikçi ekosistemi genelinde adil ve güvenli çalışma koşullarını teşvik etmeye devam ediyor. Geçen yıl itibarıyla stratejik tedarikçilerin yüzde 98'i, şirketin İnsana Yakışır İş (Decent Work) gerekliliklerine uyum sağlıyor, bu da değer zinciri boyunca insan haklarına saygı, etik çalışma uygulamaları ve çalışan refahının güçlendirildiğini ortaya koyuyor.

"Herkes için ilerlemeye güç verme" misyonuyla hareket eden şirket, adil ve kapsayıcı bir enerji dönüşümüne katkı sunmayı sürdürerek, paydaşlarının sürdürülebilir ilerlemenin bir parçası olmasını ve bundan fayda sağlamasını mümkün kılıyor. Ayrıca 2009'da hayata geçirilen Energy Access (Enerjiye Erişim) girişimi kapsamında grup, temiz, güvenilir ve erişilebilir enerjiye erişimi sınırlı olan topluluklara yönelik çalışmalarını genişletti. Bu kapsamda şirket, 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde 61 milyondan fazla insanın yaşamını etkileyerek başlangıçta belirlenen 50 milyon faydalanıcı hedefinin üzerine çıktı."

Schneider Electric, uzun vadeli kapsayıcılığı desteklemek amacıyla gençlerin yetkinlik gelişimine ve eğitimine yatırım yapmaya devam etti. Şirket, 2009'dan bu yana enerji yönetimi alanında bir milyondan fazla kişiye eğitim vererek bireyleri dayanıklı topluluklar inşa etme ve küresel enerji dönüşümünü destekleme konusunda gerekli yetkinliklerle donattı.

Schneider Electric'in 2021'den bu yana faaliyet gösterdiği ülkelerde 500'den fazla yerel sürdürülebilirlik girişimi hayata geçirildi. Söz konusu girişimler, şirketin yerel topluluklar için nasıl somut etki yarattığını ortaya koyuyor.

Bu başarıların yanı sıra şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı, birçok önde gelen ESG derecelendirmesi tarafından da takdir edildi. Bunlar arasında EcoVadis Platin Madalyası, CDP İklim Değişikliği A Listesi'ne girilmesi ve World Benchmarking Alliance (WBA) tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmede Sosyal Endeks'te 1. ve Toplumsal Cinsiyet Endeksi'nde 3. sırada yer alınması gibi başarılar bulunuyor.

"Program dönüştürücü bir yolculuk oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Blum, Schneider Sustainability Impact 2021-2025 programının dönüştürücü bir yolculuk olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin kimliklerinin temelinde 20 yılı aşkın süredir yer aldığını ve ilerlemenin yolculuklarını şekillendirdiğini aktaran Blum, "İnovasyonu, güçlü işbirliklerini ve hesap verebilirliği bir araya getirerek operasyonlarımızda ve ekosistemimiz genelinde temel sürdürülebilirlik göstergelerinde somut ilerleme sağladık. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilirliğin hem performans hem de pozitif etki açısından güçlü bir itici güç olduğuna dair inancımızı pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Direktörü Esther Finidori de SSI 2021-2025 dönemini tamamlamanın bir bitiş değil, önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Geride bıraktıkları en değerli unsurun, çalışan, müşteri ve tedarikçileriyle inşa ettikleri kolektif yetkinlik ve somut sonuçlarla anlamlı etki üretme disiplini olduğunu kaydeden Finidori, şu değerlendirmede bulundu:

"2030'a doğru ilerlerken pusulamız net. Teknoloji ve inovasyonu ilerleme için kullanacak, daha fazla paydaşı sürece dahil edecek, işe yarayan uygulamaları öğrenip paylaşarak etkimizi ölçeklendirecek ve her zaman doğru olanı yapma çabamızı sürdüreceğiz. Schneider Electric olarak enerji teknolojilerindeki ilerlemenin herkes için gelişime güç verebileceğine inanıyoruz."