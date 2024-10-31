SDT, İhracat ve Ofis Açılışlarıyla Büyüyor

Ekonomi

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri yurt dışındaki varlıklarını güçlendirecek adımlar atarken, bunlara son olarak SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri eklendi.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut, şirketin ihracat ve büyüme hedeflerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Şirket olarak ürün ve kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Korkut, bu nedenle SAHA EXPO 2024 fuarını önemsediklerini söyledi.

Şirketin ihracat planları hakkında bilgi veren Korkut, şöyle konuştu:

" Pakistan'da 2 sene önce imzaladığımız ve tamamlama aşamasına geldiğimiz ACMI POD ihracat projelerimiz vardı. Bu projenin başarısı Pakistan'daki ilişkilerimizi perçinledi. Pakistan bizim için çok ciddi bir pazar haline geldi. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun ötesinde kardeşlik seviyesindeki ilişki de başarımızla beraber bize burada yeni kapılar açıyor. Bu yüzden Pakistan'da bir irtibat ofisi açtık. Benzer şekilde ürünlerimizin Uzak Doğu'da, Asya Pasifik'te de ilgi gördüğünü tespit ettik. Bu kapsamda ikinci ofisimizi Malezya'da açmayı planlıyoruz."

Bu yıl Türkiye ile Malezya arasında savunma ürünlerinin tedarikine yönelik devletten devlete anlaşma yapıldığını anımsatan Korkut, bu anlaşmanın büyük ihracat sözleşmelerine kapı araladığına vurgu yaptı. Korkut, bu aralanan kapıda Malezya'yı Asya Pasifik'teki diğer potansiyel ülkelere köprü vazifesi görecek şekilde düşündüklerini ifade etti.

Korkut, Malezya'daki ofisi Endonezya, Tayland, Filipinler, Vietnam'daki iş geliştirme faaliyetleri için üs olarak kullanacaklarını bildirdi.

"2025 sonunda faaliyetlerimizi yeni yerleşkeye toplamayı planlıyoruz"

Korkut, 2021'de Stratejik Planlarını yenilediklerinde SDT'nin 2025'te cirosunun yüzde 35'ini ihracattan yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen sene bu rakamı yakaladık. Geçen sene SDT'nin cirosunun yüzde 39'u ihracattı. Burada önemli olan bu rakamı yakalamak değil, bu rakamı sürdürülebilir hale getirmek. Bu yüzden yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Sadece Asya Pasifik'te değil Körfez bölgesinde de Azerbaycan'da da Türk cumhuriyetlerinde de iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. Cironun yüzde 35'ini ihracattan yapma hedefini önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Halka arzın altında yatan temel yatırımın yeni yerleşke olduğunu ifade eden Korkut, fabrika yatırımının son durumu hakkında da bilgi verdi.

Korkut, yeni yerleşkenin inşaatının devam ettiğini ve kaba inşaatının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bu yıl sonunda kaba inşaatın tamamlanacağını aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Bir sene içerisinde de inşaatı tamamlayıp 2025 sonunda şu an faaliyet gösterdiğimiz bütün yerleşkeleri yeni yerleşkeye toplamayı planlıyoruz. Yeni yerleşke 16 bin metrekare olacak. Bunun 6 bin metrekaresi sadece üretim merkezi. 10 bin metrekaresi de hem mühendislik ofislerimizin hem de idari ofislerimizin bulunduğu bina olacak. Arazimiz genişleme kapasitesine sahip. Bütün hedeflerimizin içinde büyüme var. SDT'nin cirosunu her yıl dolar bazında yüzde 15'e yakın büyütme hedefi ile yola çıktık. Bu kapasite artışını da bu büyüme ve ihracat hedefimize uygun hale getirmeye çalışıyoruz."