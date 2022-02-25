Sebze fiyatları 30 liradan 15 liraya düştü! Pazarcı esnaf market fiyatlarını eleştirdi - Son Dakika
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Sebze fiyatları 30 liradan 15 liraya düştü! Pazarcı esnaf market fiyatlarını eleştirdi

25.02.2022 11:53

Domates, salatalık ve patlıcan geçtiğimiz hafta 30 liradan satılırken hava sıcaklığının ve KDV indiriminin etkisiyle bu hafta 15 liraya düştü. Pazarcı esnafı marketlerin yüzde 70-80 daha pahalıya sattığını ifade etti.

Edirne'de semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Geçen hafta 30 TL'den satılan salatalık, domates ve patlıcan bu hafta yüzde 50 indirimle 15 TL'den satışa sunuluyor. Pazarcılar fiyatların düşüşünde hava sıcaklığının ve KDV indiriminin etkili olduğunu ifade etti. Domates, salatalık ve patlıcan semt pazarında 15 TL'den satılırken, bazı marketlerde ise 25 TL'den satılıyor.

Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL

"EN UCUZ SEBZE VE MEYVE PAZARLARDA SATILIR"

Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, marketlerin pazarlara göre yüzde 70-80 daha pahalıya satış yaptığını söyledi. Domates ve salatalık fiyatlarının yüzde 50 düştüğünü belirten Hasır, çoğu sebze fiyatlarında da 10 gün öncesine göre yüzde 40 düşüş yaşandığını ifade etti. Pazarda 15 TL'ye satılan domates ve salatalığın marketlerde 25 TL'ye satıldığına dikkati çeken Hasır, " Türkiye'nin en ucuz meyve ve sebze fiyatları pazarlarda satılır" dedi.

Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
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Türk Lirası, Domates, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sebze fiyatları 30 liradan 15 liraya düştü! Pazarcı esnaf market fiyatlarını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sebze fiyatları 30 liradan 15 liraya düştü! Pazarcı esnaf market fiyatlarını eleştirdi - Son Dakika
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