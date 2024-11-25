SEDAŞ Karla Mücadelede Hızla Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ Karla Mücadelede Hızla Çalışıyor

Bolu ve Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle SEDAŞ, enerji kesintilerini gidermek için çalışıyor.

25.11.2024 15:50
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen Bolu ve Düzce'de muhtelif enerji kesintilerini en kısa sürede gidermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarına rağmen elektrik dağıtım hizmetini sağlamak için büyük bir özveri ile görev yapan SEDAŞ, toplamda 280 kişilik deneyimli ekibi ve 100 araçlık geniş filosuyla karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

SEDAŞ ekipleri, Bolu ve Düzce'de etkisini gösteren kar yağışı ile mücadele kapsamında enerji nakil hatlarının enerjilendirilmesi ve vatandaşların elektrik enerjisine kesintisiz ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.

Toplam 150 çalışanı, 130 yüklenici personeli ve yaklaşık 100 adet tam donanımlı araç filosu ile sahada görev yapan ekipler, özellikle ulaşılması güç bölgelerde, drone teknolojisi kullanarak hat kontrollerini gerçekleştiriyor ve olası sorunları hızlıca tespit ederek müdahale edilmesini sağlıyor.

Ulaşımın kapalı olduğu yerlere ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olası kesinti ve arızalarla ilgili müşteriler, SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 numaralı WhatsApp hattından ihbar bırakabiliyor. Gelen bildirimlere süratle yanıt verebilmek için çağrı merkezinde görev alan müşteri temsilcileri tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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