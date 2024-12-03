SEDAŞ'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı

Ekonomi

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektrik şebeke ve hatları yakınında çalışma yürüten şirket ve şahısları, elektrik enerjisini güvenli kullanmaya çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında, enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ'a önceden haber vermesinin ve planlı kesinti önlemi alınmasının gerektiğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme, iş makinesi ile inşaata beton dökümü sırasında dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir."