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Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor - Son Dakika

Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor

23.09.2021 17:07

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına önümüzdeki ay zam gelebilir. Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, ekim ayının başından itibaren doğal gazda yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ile 15 arasında fiyat artışı yaşanacak.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında, artan uluslararası fiyatlar ve yurt içinde azalan hidroelektrik üretimini ikame eden doğal gaz kullanımından dolayı gelecek ay yüzde 15'e varan oranlarda artış yapılması bekleniyor. Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, gelecek ay başında doğal gaz fiyatlarında ortalama yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8-15 artış yapılması bekleniyor. Kamu tarafı nihai kararı alınmadığı için adlarının açıklanmasını belirten kaynaklardan ikisi sektörden gelen fiyat artış taleplerinin düzenleyici kuruluşlara iletildiğini belirttiler. Enerji Bakanlığı fiyat artışları hakkındaki sorulara henüz cevap vermedi.

'YÜKSEK FİYAT SEVİYESİ KORUNACAK' TAHMİNİ

Reuters'ten Can Sezer ve Orhan Coşkun'un haberine göre, küresel doğal gaz fiyatları birçok unsurun etkisiyle yıl başından bu yana keskin artış kaydetti. Avrupa'da fiyatlar yüzde 250'nin üzerinde, ABD'de ise yüzde 100 arttı. Uluslararası fiyatların artışında Asya ülkelerinden gelen yüksek talep, Avrupa'ya Rusya'dan gaz ihracatı ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının azalması ve karbon vergileri rol oynadı. Uzmanlar uluslararası kömür fiyatlarının da tırmanmasına yol açan doğal gaz fiyatlarının yüksek seviyelerini gelecek yıl da koruyacağını tahmin ediyorlar.

"ZAM İHTİYACI GENEL KABUL GÖRÜYOR"

İnşa aşamasındaki Sakarya gaz sahası dışında kendine ait doğal gaz kaynağı neredeyse hiç bulunmayan Türkiye, uzun vadeli gaz alım kontratları sayesinde spot gaz ve LNG piyasasındaki yüksek fiyatlardan bir miktar korunuyordu. Ancak bu yılki tüketimin beklentileri aşmasıyla birlikte Türkiye'nin spot piyasadan ithalat yapmak zorunda kalacağı ve ithalat fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Enerji sektörü kaynaklarından biri, yakıt maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek "Elektrik ve gaz fiyatlarında bu ay sonunda bir artış beklentisi var. Kamu da bunun farkında ve onlarla da bir temas söz konusu. Bunun ekonomiye ve siyasete etkisi kamu tarafından ayrıca değerlendiriliyor. Son kararı yetkililer verecek ancak zam ihtiyacı genel kabul görüyor" dedi.

KURAKLIK NEDENİYLE ÜRETİMDE BARAJLARIN PAYI DÜŞTÜ

Türkiye'nin elektrik üretiminde barajların aldığı pay geçen yıl kış aylarından bu yana kurak hava koşulları nedeniyle geçen yıla göre keskin şekilde geriledi. Barajların elektrik üretiminden aldığı pay EPDK ve EPİAŞ verilerine göre yılın ilk sekiz ayında yüzde 19.8'e inerek kuraklık görülen 2017-2018 yıllarındaki düzeyin de altına inerken, eylül ayında yüzde 10 seviyesinin altına geriledi. Geçmiş yıllarda elektrik fiyatlarındaki artışı dengelemek için kullanılan hidroelektrik üretiminin azalmasıyla oluşan boşluğu doğal gaz santralleri doldururken Türkiye'nin gaz tüketimi de arttı. Son olarak Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Dubai'de bu hafta katıldığı bir konferansta Türkiye'nin yıl sonu gaz tüketiminin 60 milyar metreküpü (bcm) bulmasının beklendiğini söyledi. Bu tutar yılın başında EPDK tarafından yapılan yaklaşık 51 bcm tüketim tahmininin neredeyse yüzde 20, geçen yılki tüketimin ise yüzde 25 üzerinde yer alıyor.

ELEKTRİK SANTRALLERİNE SATILAN YÜZDE 69 ARTTI

Özel bir elektrik üreticisinde görevli bir kaynak da, "Hidrodan elektrik üretimi eylülde en azından son 10 yılda görülmeyen düşük bir seviyeye indi. Yağış modellemelerinden net sonuçlar çıkartmak hiçbir zaman kolay değil, ancak kış ayları yağışlar açısından ve elektrik fiyatı açısından çok ümit vaad etmiyor" dedi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, artan doğal gaz ve ithal kömür fiyatları gösterge toptan elektrik fiyatlarında yıl başına kıyasla yüzde 45 artışa yol açarken bu dönemde kamu tarafından belirlenen perakende elektrik fiyatları sadece yüzde 22 arttı.

Yine kamu tarafından fiilen sübvanse edilen haneler için gaz fiyatlarında ise yıl başından bu yana sadece yüzde 19 artış görüldü. Bu dönemde elektrik santrallerine satılan doğal gazın fiyatı ise yüzde 69 arttı.

Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor

Doğalgaz, Reuters, Enerji, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor - Son Dakika
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