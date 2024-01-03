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Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında gelir vergisi rekortmeninin iş insanı Selçuk Bayraktar olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellefin ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunduğu ve bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye\'nin gelir vergisi rekortmeni oldu
03.01.2024 - 11:08,
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GELİR İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında gelir vergisi rekortmeninin iş insanı Selçuk Bayraktar olduğunu açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 vergilendirme döneminde 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği belirtildi. İletilen yıllık gelir vergisi beyannamelerine ilişkin, "343 milyar 727 milyon 778 bin 813 lira matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellefin ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunduğu ve bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasında; Selçuk Bayraktar 564 milyon 124 bin 318 lira 33 kuruş vergi tutarı ile ilk sırada yer aldı. Rahmi Koç 200 milyon 757 bin 695 lira 32 kuruş vergi tutarı ile 3'üncü sırada, Mehmet Sinan Tara 120 milyon 184 bin 394 lira 21 kuruş vergi tutarı ile 8'inci sırada, İpek Kıraç 115 milyon 634 bin 174 lira 95 kuruş vergi tutarı ile 9'uncu sırada, Mehmet Ömer Koç 114 milyon 318 bin 794 lira 1 kuruş ile 10'uncu sırada yer aldı. Sıralamada yer alan diğer vergi rekortmenleri isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kaynak: DHA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Selçuk Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika


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