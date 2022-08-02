'Tahıl koridoru Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyecek' - Son Dakika
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'Tahıl koridoru Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyecek'

02.08.2022 10:22
'Tahıl koridoru Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyecek'

SELÇUK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl koridorunun Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

SELÇUK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl koridorunun Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Soylu, "Yerli üretim üzerindeki baskı da azalacaktır. 'Tahıl koridoruyla ilgili, 'fiyatlar aşağıya çekilir' düşüncesi oluşmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatlarını önceden açıkladı ve sonra revize etti. Bu fiyatların altına inmesi de mümkün değil" dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odessa limanından ayrıldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl koridorunun Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı.

'TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI'Prof. Dr. Soylu, "Tahıl koridoru, Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Dünyada 100'e yakın ülkede açlık sıkıntısı söz konusu. Bu bölgelerin rahatlaması için tahıl üretimi fazla olan ülkelerden takviye yapılması gerekiyor. Dünyada 180 milyon ton buğday ticarete konu oluyor. Yaklaşık 800 milyon ton üretimin, 180 milyon tonu ancak uluslararası ticarete konu oluyor. Böyle olunca bu 180 milyon tonun da 60 milyon tonunu Rusya ve Ukrayna satıyor. Bu ülkeler tıkandığı anda da dünyadaki ülkeler önemli krize giriyor. Bu tahıl sevkiyatının başlamasıyla beraber, dünyada da emtia fiyatlarında, başta tarım ürünleri olmak üzere aşağıya yönlü bir eğilim başladı. Bu da alım gücü zayıf olan ülkeler için önemli" dedi.TÜRK ÇİFTÇİSİ OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK

Türk çiftçisinin bu koridordan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Soylu, "Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde Türkiye bu yıl kendine yetecek buğdayı üretecek konumda. Yaklaşık, 19-20 milyon tonluk bir rekolte bekliyoruz. Bu iç tüketimi rahatlıkla karşılıyor ama bildiğiniz üzere Türkiye un ve unlu mamuller sanayisi dünyada birinci. Her yıl 8-9 milyon tona yakın ürün işleniyor ve yurt dışına satılıyor. Bunların ham madde temini noktasında ciddi bir rahatlama sağlayacak. Yerli üretim üzerindeki baskı da azalacaktır. Şöyle bir endişe oluşmasın çiftçilerimizde, 'tahıl koridoruyla ilgili fiyatlar aşağıya çekilir' düşüncesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi zaten alım fiyatlarını çok önceden açıkladı ve sonra da revize etti. Bu fiyatların altına inmesi de mümkün değil. Çiftçilerimizin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ciddi anlamda alım yapıyor, ürünlerini teslim edebilir. Bu tahıl koridorunun bize yansıması özellikle un ve unlu mamullerle ilgili işlem yapan sanayi kesimini rahatlatacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Selçuk Üniversitesi, Süleyman Soylu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Tahıl koridoru Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyecek' - Son Dakika

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