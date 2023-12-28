 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Selim Belediyesi Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Selim Belediyesi Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlayacak

Selim Belediye Başkanlığı, bin 500 metrekarelik alana yerleştirdiği güneş panelleriyle yıllık 330 bin kwh enerji üreterek belediyeye yaklaşık 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağlayacak.

Selim Belediyesi Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlayacak
28.12.2023 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
Abone Ol

Selim Belediye Başkanlığı bin 500 metrekarelik alan yerleştirdiği güneş panelleriyle belediye tasarruf sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

Görev yaptığı 2 dönemde Kars'ın Selim ilçesini en çok yatırım ve projelerin hayata geçirildiği ilçe yapan AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyor.

Başkan Coşkun Altun, Selim Belediye Başkanlığı'na ait bin 500 metrekare alana sahip Tekstil Binası'nın çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile yıllık 330 bin kwh enerji üreterek belediyeye yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik tasarruf sağlayacak.

Selim'de projelerin tek tek hayata geçtiğini ifade eden Başkan Coşkun Altun, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemiz için en iyi hizmeti yapma gayreti içinde olduk ve şükürler olsun ki bunu başardık. Yeni bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Öte yandan Başkan Coşkun Altun, hayata geçirdiği projeyle hem belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de tasarruf etmiş olacak. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Coşkun Altun, Selim, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selim Belediyesi Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlayacak - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Selim Belediyesi Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement