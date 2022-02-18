Üye Girişi
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu - Son Dakika

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

18.02.2022 13:07

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu Bakan Pakdemirli: "Bütün çiftçilerimize verimli ve bereketli bir üretim dönemi diliyoruz" Sezonun ilk pancar tohumu Kahramanmaraş'ın Gökçedere köyünde çiftçi Mehmet Bali tarafından ekildi.

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

Bakan Pakdemirli:

"Bütün çiftçilerimize verimli ve bereketli bir üretim dönemi diliyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Sezonun ilk pancar tohumu Kahramanmaraş'ın Gökçedere köyünde çiftçi Mehmet Bali tarafından ekildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere verimli ve bereketli bir üretim dönemi diledi.

Malatya Şeker Fabrikası üretim alanlarında pancar ekimine başlandı. 2022 yılının ilk pancar ekimi ise Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere köyünde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sezonun ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu belirterek, "2022-2023 pancar üretim döneminde Türkiye'nin ilk şeker pancarı tohumu Kahramanmaraş Gökçedere köyünde çiftçimiz Mehmet Bali tarafından ekildi. Bütün çiftçilerimize verimli ve bereketli bir üretim dönemi diliyoruz" dedi.

"Pancar taahhüdü 3 milyon tona ulaştı"

Devam eden şeker pancarı taahhüt alma çalışmalarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Türkşeker'e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Cumhurbaşkanı'nın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Üretim bizden, tüketim Türkiye'den"

Açıklanan pancar alım avans fiyatlarından memnuniyetini dile getiren pancar ekimini yapan ilk çiftçi Mehmet Bali ise, "Dekarda 10 tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve devletimize güveniyoruz. Daha sonra açıklanacak kesin fiyattan umutluyuz. Üretim bizden, tüketim Türkiye'den" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

YORUMLAR
500

Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş, TÜRKŞEKER, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:47 Suçu başkasının üstüne atarak kurtulabileceğini düşündü! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısında
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
13:33 Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:11 PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu!
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement