SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209

SGK\'dan \'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi\' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
13.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal ettiğine yönelik iddiayı yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu dönemde emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu bildirdi.

İNFİAL YARATAN İDDİAYA YALANLAMA

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını içeren haberlerin yer aldığı hatırlatılarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

"TOPLAM 12 BİN 209 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ"

"İddianın gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var

SGK'DAN YENİ DENETİM SİSTEMİ

SGK'nın yeni denetim sistemi, sigorta verilerini analiz ederek şüpheli durumları tespit etmeye odaklanıyor. İncelemelerde özellikle fiilen çalışmadığı halde sigorta primi yatırılan kişiler, yalnızca sigorta işlemleri için kurulduğu düşünülen tabela şirketleri ve kısa süreli şüpheli sigorta girişleri mercek altına alınıyor. Yetkililer, bu yöntemle sosyal güvenlik sistemindeki usulsüzlüklerin daha hızlı ve kapsamlı şekilde tespit edildiğini belirtiyor.

E-DEVLET'TEKİ KODLAR UYARI NİTELİĞİNDE

Denetim sürecinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri öneriliyor. SGK kayıtlarında yer alan bazı harf kodları, inceleme sürecine dair önemli bilgiler veriyor.

Hizmet dökümünde görülen "K" kodu iş yerinin inceleme altında olduğunu gösterirken, "Ş" kodu usulsüzlük şüphesini ifade ediyor. "S" kodu ise sahte sigortalılığın kesinleştiği anlamına geliyor.

Özellikle "S" kodunun bulunması halinde ilgili prim kayıtlarının sistemden silindiği ve bu primlere dayanarak kazanılan emeklilik hakkının geçersiz sayıldığı belirtiliyor.

650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var

MAAŞLAR KESİLİYOR, GERİ ÖDEME TALEP EDİLİYOR

SGK denetimleri sonucunda sahte sigortalılık tespit edilmesi durumunda sadece emeklilik iptal edilmiyor. Kurum, daha önce ödenen emekli maaşlarını ve bu süreçte karşılanan sağlık giderlerini de yasal faiziyle birlikte geri isteyebiliyor. Bu durum bazı vatandaşlar için ciddi mali yükümlülüklerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELEBİLİYOR

Yetkililer, sahte sigorta işlemlerinin tespit edilmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hukuki sürecin başlatılabileceğini belirtiyor. Geri ödeme yapılmaması durumunda ise icra ve haciz işlemleri devreye girebiliyor.

SGK, vatandaşların olası mağduriyet yaşamaması için sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda kuruma başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yanlız adam Yanlız adam:
    yakında 60 yaşında pirim dolduranlara 2400 koşusu yaptırırlar 3 dakika altında kalanlara emekli olamazsın diyecekler yada emekli maaşından ( ÖTV ) KDV TRT damga vergisi stopaj vergi keserler ???? 0 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    emin olmadan nasil böyle bi haber yayinlaniyor pes doğrusu 2 0 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    adam karısı ileride emekli maaşı alsın diye şirketinde çalışıyor gösterip sigortalı yapıyor. halbuki karısının işyerine uğradığı yok, işle alakası yok. hiç düşünmüyorlar caiz mi değil mi.. para gelsin de.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat’tan Fenerbahçe’ye çok kötü haber Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor

10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:59:53. #.0.4#
SON DAKİKA: SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.