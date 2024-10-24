Siber Güvenlikte Yeni Dönem

Ekonomi

Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Ankara Kalkınma Ajansının, Gazi Üniversitesi ile organize ettiği "Türkiye Siber Vatan Programı"nda yeni dönem çalışmalarına odaklanıldı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla 2019'da başlatılan "Siber Vatan Programı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal hale getirilerek "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı"na dönüştürüldü.

Programla ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarının artırılması, potansiyel yeteneklerinin tespit edilmesi, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

Programa başvurular 10 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Ajans tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu başvurusu kabul edilen öğrenciler "Siber Vatan Hackviser Platformu"na yönlendirilecek. Kabul süreci sonrasında öğrencilerin 15 günlük sürede çevrim içi olarak platformdaki eğitim ve görevleri (linux, network eğitimi) tamamlamaları gerekiyor.

Platform üzerinden görevleri eksiksiz tamamlayan öğrenciler sınava tabi tutulacak, başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitim almaya hak kazanacak. Öğrenciler CEH (beyaz şapkalı hacker), web güvenliği ve tersine mühendislik olmak üzere üç eğitime katılacak. Her biri 5'er gün ve yüz yüze gerçekleşecek eğitimler, Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Senaryo bazlı tatbikatlar da yapılacak

Siber Vatan Programı'na dahil olarak teknik eğitimlere ve uygulamalara katılan öğrenciler siber güvenliğin alt temalarında daha derin ve teknik eğitimler için oluşturulan takımlara yönlendirilecek.

"Siber Vatan Bootcamp" etkinliğinde 10 gün derin ve teknik eğitimler, görev ve uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar yapılacak.

Programa katılmak isteyen öğrenciler ayrıntılı bilgiye "https://www.sibervatan.org/" adresinden ulaşabiliyor.

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