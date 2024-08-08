Siemens AG, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 5 artırdı

Ekonomi

Siemens AG, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 18,9 milyar avroya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG, 2024'ün üçüncü mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu mali hedeflerini koruyan şirketin nisan-haziran dönemini kapsayan üçüncü çeyrekteki toplam siparişleri 113 milyar avroya ulaştı.

Siemens, 2024 sonunda yıllık gelirini yüzde 4 ile yüzde 8, dijital endüstriler iş kolundaki kar marjını yüzde 18 ile yüzde 21, akıllı altyapılar iş kolundaki kar marjını ise yüzde 16 ile 17 arasında korumayı hedeflediğini belirtti. Söz konusu dönemde şirketin geliri yüzde 5 artarak 18,9 milyar avroya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 18,1 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, şirketin aldığı siparişler yüzde 15 azalarak 19,8 milyar avro oldu. Dijital endüstriler ve akıllı altyapılar iş kollarındaki sipariş hacimleri yükselirken, mobilite iş kolundaki siparişler, önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük kaldı.

Siemens'in dijital endüstriler iş kolundaki karı, tüm endüstriyel iş kollarının katkısıyla yüzde 11 artarak 3 milyar avro olurken kar marjı yüzde 16,5'e yükseldi. Şirketin net geliri ise yüzde 48 artarak 2,1 milyar avroya ulaştı.

Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 2,1 milyar avro seviyesine ulaştı. Bir önceki yılın gerisinde kalan bu rakamdaki düşüşte, 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla azalış kaydeden endüstriyel iş kolundaki nakit akışı rol oynadı. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar avro serbest akışı kaydederken, bu rakam 2024'ün aynı döneminde 2,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Dijital endüstriler iş kolundaki siparişler üçüncü çeyrekte yüzde 21 artarak 4,5 milyar avro oldu. Akıllı altyapılar iş kolunda siparişler, tüm alt iş kollarının katkısıyla geçen yıla göre yüzde 11 artarak 6 milyar avroya ulaştı.

Mobilite iş kolunda gelir yüzde 2 artarak 2,6 milyar avroya yükselirken, siparişler geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71 azalarak 2,4 milyar avroya geriledi. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Mısır'da anahtar teslim raylı sistem için 2,5 milyar avroluk ve Almanya'da banliyö trenleri için 2,1 milyar avroluk sipariş alarak rekor kırmıştı.

"Dördüncü çeyrekle nakde verdiğimiz önemi yeniden vurgulayacağız"

Açıklamada görüşlerine yeri verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, üçüncü çeyrekte karlı bir şekilde büyüyerek, elektrifikasyon alanındaki yüksek talepten faydalanmaya devam ettiklerini belirtti.

Busch, "Bir başka büyüme faktörü de çeşitli büyük çaplı lisans sözleşmelerine imza atan son derece güçlü endüstriyel yazılım iş kolumuz oldu. Endüstriyel otomasyon iş kolundaki zorluklar devam ediyor. Üçüncü çeyrekteki karlı büyümemiz, 2024 yıl sonu hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens AG Finans Bölüm Başkanı (CFO) Ralf Thomas da bir sonraki çeyrekte nakit akışındaki artışın devam edeceğine ilişkin beklentilerini ifade ederek, "Genel olarak, üçüncü çeyrekte hem net gelirde hem de kar marjında net artışlar elde ettik. Yine güçlü bir serbest nakit akışı yarattık ve güçlü bir dördüncü çeyrekle nakde verdiğimiz önemi yeniden vurgulayacağız." açıklamasında bulundu.