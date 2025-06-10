Siemens Healthineers Türkiye'ye Great Place to Work Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siemens Healthineers Türkiye'ye Great Place to Work Sertifikası

10.06.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siemens Healthineers Türkiye, çalışan geri bildirimleriyle Great Place to Work sertifikasını aldı.

Siemens Healthineers Türkiye, çalışanlarının doğrudan geri bildirimleriyle şekillenen kurum kültürü sayesinde, Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız değerlendirme otoritesi Great Place to Work'ün düzenlediği anketle çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma ortamı, güven düzeyi ve şirket kültürü hakkında anonim olarak görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

İşe alım, bağlılık, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, ödüllendirme sistemleri ve karşılıklı saygıya dayalı şeffaf bir kurum kültürüne dair soruların da yer aldığı anket sonucunda Siemens Healthineers Türkiye, ankete yüksek katılım oranıyla sertifikayı almaya hak kazandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki merkezlerinde ve saha operasyonlarıyla uzun yıllardır uzaktan çalışma kültürüne ve deneyimine sahip olan şirket, Kovid-19 salgını dönemi başlangıcında "Sen Neredeysen Healthineers Orada" özdeyişiyle çalışanlarına esnek çalışma modeline geçtiğini duyurmuştu. Esnek çalışma modeline tüm dünyada "Healthineers Way Of Working" (HWOW) adını veren şirket, "Sen Neredeysen Healthineers Orada" diyerek çalışanların kendilerine ve işinin gerekliliklerine en uygun çalışma ortamını seçmesine imkan veriyor.

Ofis ortamını ise kişisel verimliliği iyileştirmek, dijitalleşmeyi desteklemek, yaratıcılığı artırmak ve ekip ruhuna odaklanmak üzere 2023'te yenileyen şirket, fiziksel çalışma koşullarının yanında yarattığı kurum kültürüyle de çalışanlarından olumlu geri bildirimler alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enis Sonemel, Great Place to Work sertifikasını gurur duydukları şirket kültürünün çalışanları tarafından da tescillenmesi olarak gördüklerini belirtti.

137 yıldır bu topraklarda faaliyet gösteren bir şirket olarak, Great Place to Work sertifikasının bir sonuç değil, kültürlerinin doğal bir yansıması olduğunu aktaran Sonemel, şöyle devam etti:

"Her bir çalışanımızın sesini dinleyerek yüz yılı aşkın bir sürede oluşturduğumuz şirket kültürümüz, Healthineers Way of Working çalışma modelimizle birleşerek daha özgür, esnek ve çevik hale geldi. Aynı zamanda kurduğumuz çalışma modeli, sadece esneklik değil, aynı zamanda sorumluluk ve yaratıcılığı da beraberinde getiriyor. Çalışma ve iş yapış şeklimizin sağladığı özgürlükle yüklendiğimiz yüksek sorumluluk duygusu, bizi daha da güçlü bir ekip haline getirdi. Bugün geldiğimiz noktada, sadece iyi bir iş yeri değil, birlikte sürekli gelişen bir topluluğa dönüştük. Bu sertifika da bu dönüşümün en somut göstergesi."

"Attığımız her adımı, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve seslerini merkeze alarak planlıyoruz"

Siemens Healthineers Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Deniz Demir Yeniay da 2025 mali yılının sonuna kadar tüm dünyada çalışanlarının yüzde 80'inden fazlasını temsil eden ülkelerde Great Place to Work sertifikası alarak aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamak ve çalışanlarının bu sertifikaya sahip ülkelerde çalışıyor olmaktan gurur duymasını sağlamayı da hedeflediklerini kaydetti.

Yeniay, Great Place to Work'ün sadece bir sertifika olmadığını, çalışanlarının sesinin, beklentilerinin ve değerlerinin iş kültürlerine yansımasının resmi olduğunu vurguladı.

Siemens Healthineers Türkiye'de çalışan deneyimi, yalnızca bir insan kaynakları hedefi olmadığını, aynı zamanda şirketlerinin bir pusulası olduğunun altını çizen Yeniay, "Bu pusulanın doğru yönü göstermesi için, gerçek geri bildirimlerin şeffaflıkla paylaşıldığı, kapsayıcı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak en temel önceliğimiz. Attığımız her adımı, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve seslerini merkeze alarak planlıyoruz. Sadece duymak da yetmez, çalışanlarımızın geri bildirimlerini gerçekten anlamaya çalışan ve bu geri bildirimleri stratejilerimize entegre eden bir sistem kurduk. Asıl fark yaratan bu. Çalışanlarımızın bu yaklaşımı benimseyip katkı sunması, bizim için büyük onur ve aynı zamanda gelişim yolculuğumuzda en güçlü motivasyon kaynağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Siemens, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens Healthineers Türkiye'ye Great Place to Work Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:04:51. #7.12#
SON DAKİKA: Siemens Healthineers Türkiye'ye Great Place to Work Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.