Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek - Son Dakika
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Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek

12.10.2022 19:33

Siirt'te çiftçiler bıttım hasadına başladı. Bu yıl bıttım ağaçlarında meyveler fazla olsa da içlerinin boş olması nedeniyle verim hayli düşük. Geçtiğimiz yıl kilosu 300 TL'den satılan bıttımın bu yılki fiyatının 400 ile 500 TL aralığında olacağı düşünülüyor.

Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde yıllardır çiftçilik yapan Ahmet Yeşildağ, bağ sahipleri için önemli bir gelir olan bıttım (menengiç) ürününün toplanmaya başladığını söyledi. Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ürünün az olmasından dolayı ile 400 ile 500 lirayı bulabileceği belirtildi.

Siirt'te bıttım hasadı başladı! Bu yıl fiyatıyla üzecek

"ÜRÜN ÇOK AMA İÇİ BOŞ"

Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını dile getiren Yeşildağ, "Yıllardır çiftçilik yapıyoruz ben, babam, amcam, ailem dedemden kalan bu işi şimdiye kadar yapıyoruz Allah'a şükürler olsun. Bu sene bıttım hasadına başladık. Bıttımlar bu sene çok bereketli maşallah ama içi hepsi boş. Geçen sene bıttımlar 300 liraydı, bu sene 400 lirayı bulması bekleniyor. Ürün çok ama içi boş hepsinin. Ne gelirse Allah bereket versin" dedi.

Siirt'te bıttım hasadı başladı! Bu yıl fiyatıyla üzecek

"İNCELEYİP ÇİFTÇİLERİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak iç dolumunun düşük olduğunu söyledi. Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, "Siirt merkeze bağlı Bağtepe Mahallesindeyiz. Burada bıttım hasadına başlandı. Çiftçilerimiz yoğun bir şekilde hasadını sürdürüyor. Hasadımızla ilgili şunları söyleyebiliriz; meyve tutumu iyi olmasına rağmen içi büyük oran da boş çıktı. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimize bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Herkese bereketli kazançlar dilerim" diye konuştu.

Siirt'te bıttım hasadı başladı! Bu yıl fiyatıyla üzecek
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Siirt haber... Siirt'te bıttım toplanmaya başlandı Siirt haber... Siirt'te bıttım toplanmaya başlandı SİİRT'TE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI SİİRT'TE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Kaynak: İHA

Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek - Son Dakika
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