Siirt'te Kışlık Peynir Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Kışlık Peynir Satışa Sunuldu

Siirt\'te Kışlık Peynir Satışa Sunuldu

Siirt'te kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı 350 lira ve kaliteyi artırdığı belirtiliyor.

23.11.2024 12:08
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Siirt'te kış günlerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından olan kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı.

Siirt'te ilkbahar aylarında özelikle koyunlardan sağılan sütlerden elde edilen peynir, tuzlatılarak aylarca soğuk hava depolarında bekletildikten sonra kıvamına ulaşıyor. Göçerler tarafından yapılan yöresel peynir bu yıl 350 liradan satışa çıkarıldı. Yazın hazırlanan peynirin kış mevsiminin başlamasıyla satıldığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, peynir fiyatının 350 lira olduğunu söyledi. Toprakçı; "200 - 250 liraya kadar da var. Peynir çok kalitelidir, yayladan gelen peynirdir. Hepsi koyun peyniridir. 50 kilo, 100 kilo hatta, 150 kiloya kadar alanlar var. Siirt halkı yaz aylarında alınan peyniri önce tuzluyorlar ardından soğuk hava deposuna koyuyorlar, kışında yiyorlar. Siirt peyniri koyun peyniridir çok kalitelidir. Şu anda belki Türkiye'de en güzel peynir Siirt'te bulunur. Bu peynir İstanbul'a, Ankara, İzmir gibi her yere gidiyor" dedi.

Peynir almaya gelen müşteri Çekdar Baykan ise; "Tadı muhteşemdir tartışmasızdır. 5 kilo almaya geldim belki 15 kiloda alabilirim. Yemesi bambaşkadır. Herkese tavsiye ediyorum. Alanlar memnun kalır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Kışlık Peynir Satışa Sunuldu - Son Dakika

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