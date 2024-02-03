Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Üretici-Tüketici El Ele Kampanyası Başlattı

Ekonomi

Mersin'in Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve Silifkeli üreticilerin katkılarıyla "Üretici-Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı. Atayurt Halinden bir kamyon dolusu 20 ton limon ücretsiz dağıtılmak üzere Aksaray'a gönderildi.

Kampanya çerçevesinde Silifkeli üreticiler narenciyenin iç pazarda daha iyi tanıtılması, tüketiminin artırılması, dayanışmanın ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tonlarca narenciyeyi Anadolu'nun çeşitli merkezlerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu kampanya ile birlikte Aksaray Ticaret Borsası limonun nakliyesi ve dağıtımını üstlenirken, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve Silifkeli üreticilerin katkılarıyla "Üretici-Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında Atayurt halinden ilki bir kamyon dolusu 20 ton limon ücretsiz dağıtılmak üzere Aksaray'a gönderildi.

Bu yıl Silifke'de 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün beklenirken, kilosu 5 liradan satılan limonun Rusya, Irak, Suriye, Katar, Avrupa ve uzak doğu ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

"Tüketici olmazsa üretici olmaz" diyen Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, "Biz 'Üreticiden tüketiciye el ele' kampanyası ile limon ve portakal olmayan ev kalmasın istiyoruz. Bu şekilde de tüketimi arttırmayı düşünüyoruz. Tüketici olmazsa üretici, üretici olmazsa tüketici olmaz. Bu dengeyi güzel koruyup, önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz. 81 Vilayete 81 şekliyle başlattık. İnşallah devamının geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında "Üreticiden Tüketiciye" kampanyası başlattıklarını ifade eden Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Narenciye sektöründe Pazar sorunları yaşıyoruz. Bu Pazar sorunlarını gidermek adına biz bu gün bir kamyon 20 ton limonu Aksaray halkına dağıtılmak adına yola çıkarıyoruz. Limonlarımız Aksaray'da halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Limon üreticilerimiz bu kampanyamıza destek verdi. Amacımız limon ve narenciye tüketimini geliştirmek ve insanların tüketme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak. Bu kampanyamızın tüm bir çığ gibi büyüyeceğini ve tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünüyoruz. 81 İli 81 araç sloganıyla üreticiden tüketiciye kampanyamızı başlatmış olduk" diye konuştu. - MERSİN