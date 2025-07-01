Simav\'da Jeotermal Sondaj Kuyuları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sera Bölgesi) çerçevesinde açılan ve açılması planlanan jeotermal sondaj kuyuları ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleşen TDİOSB çerçevesinde açılan ve açılması planlanan jeotermal sondaj kuyuları ile ilgili değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, MTA Proje Başkanı Fatih Öziçli, DEÜ'den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İYTE'den Prof. Dr. Alper Baba ile birlikte TDİOSB mühendisleri ve teknik personeli katılım sağladı. Toplantıda, mevcut sondaj çalışmaları, yeni kuyuların planlaması ve bölgenin jeotermal potansiyelinin etkin kullanımı konularında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. - KÜTAHYA