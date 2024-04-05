Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl öngörülen cari açığın oldukça altında bir rakam beklediklerini belirtti. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacaklarını ifade etti.

05.04.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
    09:57 Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

    Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.

  • Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi
    09:43 Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi

    31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükselecek.

  • Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu
    09:23 Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement