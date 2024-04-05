Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız

Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız."
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Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükselecek.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.
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