Şimşek: Cari açık hedeflerimizin altında, rezerv birikimi sağlayacağız

Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi

31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükselecek.