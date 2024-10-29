Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde büyüme sorunu yaşamadığını belirtti. Bakan Şimşek, ''En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek.'' dedi.

29.10.2024 15:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

HAZİNE BAKANI ŞİMŞEK RİYAD'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene Riyad'da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

"TİCARETTE PARÇALANMA RİSKİNE KARŞI DAYANIKLIYIZ"

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız." diye konuştu.

Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyon Düşüyor, Büyüme Sorunu Yaşanmıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"ENFLASYONDA EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KAMU BORCU YÜZDE 26"

Şimşek, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları uygulamaya aldıklarını söyledi. Türkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye'nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını bildiren Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • McA !:
    Biz niye farkında değiliz. Ben cebime ,buzdolabına,Aileme sunduklarıma bakarım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. 2028 e az kaldı bunun acısını sandıkta çıkaracağız sizden bizim şimdi geliyor size de sandıkta burnunuzdan nasil getireceğiz görün bakalım 100 35 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    kulağımızın arkası kaldı Mehmet efendi 116 1 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    At Yalanı, S İnanmıya nı ?? 93 4 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    hangi ulkeden bahsediyo 93 1 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Daha kötüsüne hazır olun 87 1 Yanıtla
  • Msp Online:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın. bence gelmiş geçmiş en kötü yönetimsiniz 77 3 Yanıtla
  • emre kula:
    Valla market fiyatları sürekli yukarı doğru hareket ediyor her hafta fiyatlar değişiyor alım gücü desen her geçen gün kötüye gidiyor hem emekli hem asgari ücretli AÇLIK sırrının altında maaş alıyor ev kiraları almış başını gidiyor şimdi kış da geldi okullar başladı hepsi masraf yazık bu insanlara tam maaşlara zam yapılacağı zaman da enflasyon düşük gösterirler çünkü daha önceden oldu bu yaptılar bunu emekli ve asgari ücretliyi ölüme terk ederler artık zaten pek de yaşadığımız sayılamaz ya 65 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    sen hangi ülkede yaşıyorsun bey amca 63 0 Yanıtla
  • Baki Yaşar:
    Ağam eğleniyi bizimle. Zincir marketler etiketlere habire yüklüyorlar fiyatı 63 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İşiniz vergi zam yapmakla borcu kapatmak Niye hiç kendinizde taviz vermiyorsunuz İş yok asgari ücret belli. Erken seçim olsun acil 59 1 Yanıtla
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