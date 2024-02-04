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Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama

Şimşek\'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan\'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

04.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:44
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Merkez Bankası'nda görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine başkan olarak atanan Fatih Karahan yeni görevine resmen başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı; "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

"KAZANIMLARIMIZI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama

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Son Dakika Ekonomi Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika
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