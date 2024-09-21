Şimşek: Türkiye\'ye Yatırım İlgi Artıyor

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar yaptıklarını belirterek, " Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 24 saatliğine gittiğimiz Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.