Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Türkiye'de sıfır otomobil almakta bulmakta bir hayli zorlaştı. Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatların bir hayli yüksek olduğu piyasada sıfır araç neredeyse bulunmuyor.
Bayilerin kurdaki yükselişten ötürü araç stokladığı iddia ediliyor. Vatandaşın konu hakkında şikayetleri artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve Bakan Muş'un talimatıyla bayilere denetim başlatıldı.
Ancak bayilerde hala araç bulmak zor. Vatandaşlar hala sıfır araç bulamamaktan şikayetçi. Hal böyle olunca birçok kişi ikinci el araçlara yöneldi. Böylece ikinci el araç fiyatları da alıp başını gitti.
Sıfır araç bulmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda, Honda'nın kısıtlı sayıda sıfır Civic modelini satışa sunması sonrası bayide inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. Bayinin kapısını açmasıyla daha hızlı davranmak isteyen vatandaşlar, resmen birbiriyle yarıştı.
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