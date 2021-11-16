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Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

16.11.2021 15:32

Son dönemde bayilerde sıfır araç bulunmuyor. Birçok kişi stokçuluk yapıldığını iddia ederken, Honda'nın sınırlı sayıda Civic modeli satışa sunması ilginç görüntülere yol açtı. Erken saatlerde bayi önünde sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla daha hızlı davranmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Türkiye'de sıfır otomobil almakta bulmakta bir hayli zorlaştı. Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatların bir hayli yüksek olduğu piyasada sıfır araç neredeyse bulunmuyor.

BAKANLIK STOK İDDİALARI SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Bayilerin kurdaki yükselişten ötürü araç stokladığı iddia ediliyor. Vatandaşın konu hakkında şikayetleri artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve Bakan Muş'un talimatıyla bayilere denetim başlatıldı.

İKİNCİ EL FİYATLARI DA BİR HAYLİ YÜKSEK

Ancak bayilerde hala araç bulmak zor. Vatandaşlar hala sıfır araç bulamamaktan şikayetçi. Hal böyle olunca birçok kişi ikinci el araçlara yöneldi. Böylece ikinci el araç fiyatları da alıp başını gitti.

DAHA HIZLI DAVRANMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Sıfır araç bulmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda, Honda'nın kısıtlı sayıda sıfır Civic modelini satışa sunması sonrası bayide inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. Bayinin kapısını açmasıyla daha hızlı davranmak isteyen vatandaşlar, resmen birbiriyle yarıştı.

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Otomobil, Tragger, Türkiye, Honda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
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